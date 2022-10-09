佐登妮絲城堡回饋嘉義縣民 憑Q身分證免預約入園到明天止

轟動全台嘉義最大歐式城堡「佐登妮絲城堡」，日前為回饋嘉義縣鄉親，持Q開頭的身分證，就可憑身分證支付100元清潔費入園；恰逢國慶連假，持證入縣民大增，業者為不讓鄉親白跑，今明天開放嘉義縣民憑證入園；今超額順利遊城堡民眾直呼太幸福了。

斥資30億元在嘉義大埔美園區打造的亞太最大美容生技園區「佐登妮絲城堡」，巴洛克建築物外觀未開幕前就已紅遍全台，在全台民眾引頸期盼下，10月1日開幕試營運，3日至10日營業時間為每日8點半到晚上8點。

日前試營運預約門票秒殺，嘉義鄉親反映在地人進不去，經嘉義縣文化觀光局向業者爭取至10日止，每日加開2000名入園名額給嘉義民眾。

佐登妮絲城堡表示，Q嘉義人憑證入園福利，6日啟動以來，每天湧入約3000名嘉義縣民參觀，遠超過原開放2000名管控量，業者體恤，再加開1000名縣民入園。

今天進城堡參觀的縣民林秀蓉表示，趁國慶連假全家一起出遊，一起憑Q身分證免預約入園，雖超過2000人限制，但接待人員說可以不受員額限制憑證入園，不得不稱讚業者真的很貼心，當然自己也發揮購買力，回報一番。

遊客到訪佐登妮絲城堡，必拍點有的有全台最高50公尺的「歐式穹頂」、全台最長200公尺高14公尺的巴洛克「愛奧尼式柱廊道」、占地4萬平方公尺的「妮絲公主花園」與「琦琦公主噴泉」、誕生於森林與水域間的「幸福鐘塔」、「靜池」與「克里斯松林」相連的夢幻森林、置身童話國都的「布萊恩花園廣場」與「凱莉公主噴泉」及全台唯一的說香劇場「佐美館」。