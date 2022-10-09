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影／福壽山農場和武陵農場楓葉漸紅 連假現賞楓人潮

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
福壽山農場連假出現賞楓人潮，楓葉逐漸轉紅。圖／福壽山農場提供
福壽山農場連假出現賞楓人潮，楓葉逐漸轉紅。圖／福壽山農場提供

秋天是賞楓季節，福壽山農場和武陵農場的楓葉正逐漸轉紅，國慶連假出現上山賞楓人潮，二處住宿和露營區都接近滿房，武陵農場的遊客數是平常的3倍。

福壽山農場表示，現在正逢波斯菊花與楓紅觀賞期，這幾天隨著天氣逐漸轉涼，楓葉更紅，初估鴛鴦湖畔楓紅程度約在2到3成，雙十連假農場都是好天氣，住宿與露營接近滿房，但是受到北部東部降雨的影響，出遊到訪人數較往年稍低，昨天入園人數僅1681人，有遊客把握連續假期最後一天，今天仍上山到農場賞花賞楓。

武陵農場擁有台灣少有的加拿大黃楓，目前已由綠色轉為黃色，展現自然界時節運轉最細微的韻律，演繹色彩顧盼之間動人的流轉變化。

武陵農場國慶3天連續假期，扣除第3天是遊客要返鄉，前兩天平均住房率高達97%，也就是接近滿房狀況，因為少數遊客臨時有事退房之故來場遊客數，昨天高達1890人，逼近2000人，約是平常600人上下的3倍；今天若天候及交通狀況良好有可能上看1500人左右。

武陵農場表示，目前楓葉大致約紅一成左右，最佳賞楓地點會在場部前方天鵝池、沿溪步道憩亭、望溪亭、醒獅園、入口花園、文康區、國民賓館後方，最佳賞楓期會落在10月底到11月底。

福壽山農場連假出現賞楓人潮，楓葉逐漸轉紅。圖／福壽山農場提供
福壽山農場連假出現賞楓人潮，楓葉逐漸轉紅。圖／福壽山農場提供
武陵農場擁有台灣少有的加拿大黃楓，已由綠色轉為黃色。圖／武陵農場提供
武陵農場擁有台灣少有的加拿大黃楓，已由綠色轉為黃色。圖／武陵農場提供
武陵農場擁有台灣少有的加拿大黃楓，已由綠色轉為黃色。圖／武陵農場提供
武陵農場擁有台灣少有的加拿大黃楓，已由綠色轉為黃色。圖／武陵農場提供

武陵農場 國慶 連假 連續假期

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