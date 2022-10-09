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穿越時空 台南山上水道館百年時空門啟用重現風華

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南山上花園水道博物館國慶連假遊客不歇。記者謝進盛／攝影
台南山上花園水道博物館國慶連假遊客不歇。記者謝進盛／攝影

慶祝建設百周年，台南山上花園水道博物館新啟用穿越百年時空門，透過AR裝置，遊客依指示，可與濱野彌四郎、八田與一等當年技師們同框合影，重現百年水道風華。

台南山上花園水道博物館的前身是「台南水道」，開啟供應大台南自來水，迄今正好百年，保留完整日治時期淨輸水系統，生態、文史資源豐富，因保存完善，建築結構、機械設備獨特，2019年開園迄今已逼近150萬人次到訪。

台南市長黃偉哲今也前往水道博物館，與立委郭國文、文化局長葉澤山、山上區長余基吉、市議員林志展、林志聰等人，共同參與博物館百年紀念活動。

黃偉哲表示，山上水道園區經過許多人、許多單位努力活化國定古蹟，讓歷史不是死板板教科書，而是活化在生活之中，讓更多人能夠了解、進一步喜愛歷史。

他也感謝文化部、郭國文及等人協助，讓水道博物館獲得2700萬元補助，改善軟硬體並順利籌辦一系列紀念活動。

黃偉哲還與文化部政務次長蕭宗煌、日本台灣交流協會高雄事務所副所長古田清史利用AR裝置，跨越時空與百年前的水道工程師們，包括曾任台灣總督府土木部技師，被譽為「台灣水道之父」的濱野彌四郎及當時的部屬八田與一等人「合影」，不少遊客在旁也覺嘖嘖稱奇，陸續跟進拍照。

館方說，水道啟用100周年紀念活動雙十連假安排有《無獨有偶》、《布拉瑞揚》、《銀河谷音》等劇團輪番演出，以及結合南瀛天文館、左鎮化石館、南科考古館及樹谷園區等館舍推出的闖關遊戲，還有在地青農市集及街頭藝人演出、深度水道導覽、園長見面會等，活動期間將贈送限量百年紀念胸章，及可愛動物造型口罩，歡迎遊客賞遊。

台南山上花園水道博物館新啟用穿越百年時空門，透過AR裝置，遊客可依指示與當年技師們同框合影，市長黃偉哲（中）等人也來體驗。圖／山上花園水道博物館提供
台南山上花園水道博物館新啟用穿越百年時空門，透過AR裝置，遊客可依指示與當年技師們同框合影，市長黃偉哲（中）等人也來體驗。圖／山上花園水道博物館提供
被譽為「台灣水道之父」的濱野彌四郎（後排右五）及學弟八田與一（後排右四）等人，曾在台南水道水源地合影。圖／鄒金火提供
被譽為「台灣水道之父」的濱野彌四郎（後排右五）及學弟八田與一（後排右四）等人，曾在台南水道水源地合影。圖／鄒金火提供
台南山上花園水道博物館今辦理百周年慶典。記者謝進盛／攝影
台南山上花園水道博物館今辦理百周年慶典。記者謝進盛／攝影

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