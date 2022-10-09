影／神人級超跑24小時123公里 他們登南湖大山國慶升旗

一群號稱「猴子兵團」的超馬好手為了慶祝雙十節，今天從宜蘭出發，以24小時不睡覺的超人毅力，長跑123公里搶攻海拔3742公尺南湖大山，明天10點在主峰舉辦升旗典禮。由於雨勢不斷及40公里山路，長征困難度相當高，被形容是「神人級超跑」。

這次有20名國手報名參加，3年前由在金融業服務的團長林慶華號召123公里神跑迎接國慶，本身是冬山河超馬冠軍、南橫超馬冠軍的林慶華表示，疫情讓大家悶壞了，猴子兵團用自己的方式慶祝中華民國生日快樂，跑123公里登上氣勢磅礡，素有「帝王之山」美稱的南湖大山。

一行人在宜蘭火車站集結，精神奕奕高喊「中華民國生日快樂」出發， 沿途經過台7甲線、台14甲線、思源埡口到勝光的南湖大山登山口，預計明天上午10點跑到南湖大山主峰舉辦國慶升旗典禮。

國手鄭順元是台北超馬冠軍，外號是「隊長」；康庭瑞是一位麻醉科醫師，也是百mile紀錄保持人國手。兩人表示，很開心能參加意義的長跑活動，經過熱血與汗水努力跑上山升旗，用特別的方式慶祝，感受不一樣的國慶氛圍，為了這趟長征，平常利用時間練習。

林慶華表示，為雙十國慶而跑的猴子兵團自108、109年連續2年跑了123公里登上雪山主峰，110年因疫情申請雪山未核准，今年這群猴子再合體將再出發跑上南湖大山，這次東北季風來襲困難度高。

現役24小時長跑237公里的國內超馬冠軍國手闕鐵城坦承，這次長跑有點「硬斗」，平地與山上溫差20度，對心肺功能是個考驗，不過他們會注意安全。

令人感動的是，這群傻瓜的努力終被看見，「猴子們」感謝Brooks Running團隊幫忙設計製作隊服，RUN FOR DOUBLE TENTH為雙十節而跑。