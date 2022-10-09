國慶連假爆人潮 台灣設計展「設計中島」磁吸47萬人次

「2022台灣設計展」在高雄舉行，位於蓬萊商港的「設計中島」10展全開，加上駁二嬉啤派對、設計中島市集、型農市集等周邊活動，連假第一天便聚集滿滿人潮，有47萬人次搶登設計中島。

高市府統計，昨日高雄輕軌運量呈現一般假日的雙倍人潮，高雄捷運的運量也繼農曆年後衝到今年度次高運量。市長陳其邁表示，昨日連假第一天，設計中島周邊人潮高達47萬人次，高雄輕軌C20台鐵美術館站到C24站愛河之心站，5站在國慶連假前開通試營運，一方面希望可以疏通連假朝聖設計中島的人潮，一方面也讓大家更便捷、深入的探索城市之美。

副市長史哲表示，設計中島為了服務廣大參觀人潮，不僅有規模最大最精采多元的10大展區，還規畫了環島電動巴士、近百攤設計中島市集、碼頭星芒帳休息區、設計擎天光之展演、中島酒吧，從上午11點到晚間11點，都能讓大家玩得盡興。高雄港區還可看到無敵夕陽海景。

高雄市文化局長王文翠表示，駁二大義公園接連三周更舉辦廣受喜愛的「嬉啤派對」，文化體驗活動特別受到民眾喜愛，畫糖、藍染等課程，大家玩的不亦樂乎。以花藝植栽布置的派對場地，更讓許多民眾拍個不停。大義街底也有農業局舉辦的吉10型樂型農市集，帶來許多高雄優質農產，展現高雄農業設計力。