國道下午湧現車潮 9大地雷路段 高公局建議這樣走最順

今天為國慶日連續假期第2日，交通部高公局預判，今天下午九大重點壅塞路段為國1北向西螺—埔鹽系統、苗栗—湖口；國3北向竹山—中興、草屯—霧峰、大山—香山、關西—大溪；國5南向南港系統—頭城、北向宜蘭—坪林；國6西向舊正—霧峰系統等。

高公局建議，西部國道南向用路人盡量於中午12時後出發，國5南向用路人建議於下午5時後出發。另外用路人可利用1968 App或網站了解國道路況，行駛途中隨時收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

高公局統計，今天截至上午11時，國道全線交通量為29.9百萬車公里，預估今日交通量為110百萬車公里，仍在預期流量範圍內。上午國道壅塞路段主要為國1南向桃園至中壢轉接道、湖口至竹北、高架南向機場系統至楊梅端、國3南向中和至樹林、三鶯至龍潭、國1北向圓山至五堵及高架北向下塔悠至汐止系統等，其餘路段行車大致順暢。

今日上午9時15分，國3南向212公里處，發生2輛小客車追撞，占中線車道事故，雖5分鐘後即予排除，但後方已回堵2公里。上午10時10分，國1北向324.6公里處，發生2輛小客車追撞，占內側車道事故，10分鐘後排除，後方回堵3公里。

另外，今天上午10時43分，國1北向346.5公里處，發生3輛小客車追撞，占內側車道事故，9分鐘後排除，回堵4公里。上午11時11分，國1南向91.2公里處，發生2輛小客車追撞，占中線車道事故，8分鐘後排除，回堵5公里。高公局說，上述事故雖均於10分鐘內即予排除，因連續假期車流量大，導致車輛回堵嚴重影響整體行車順暢。