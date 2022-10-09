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Q萌史豔文現身劍湖山 痛漫萬聖YA裝扮入園只要99元

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
劍湖山世界「痛漫萬聖YA」活動為期5天，COES裝扮入園門票優惠99元。記者黃于凡／翻攝
劍湖山世界「痛漫萬聖YA」活動為期5天，COES裝扮入園門票優惠99元。記者黃于凡／翻攝

Q萌史豔文首度現身劍湖山踩街！劍湖山世界搶搭萬聖節風潮，推出「痛漫萬聖YA」主題活動，國慶連假及10月29、30日COSE PLAY入園只要99元，同時配合雲林國際偶戲節，邀請全台最強布袋戲「霹靂」與「金光」到劍湖山會見各路英雄，對中身分證字號「1」或「0」，可享全日暢玩299元。

經理張華紋說，劍湖山世界今年萬聖節舉辦COSER大集合盛會，邀請全台有名COSER入園不定時現身，也有KUKU、KIKI與塔比兔陪小朋友一起達成遊樂設施，勇闖金銀島；10月29、30日COSE裝扮或萬聖節裝扮入園，門票都優惠只要99元。

張華紋表示，國慶連假同時配合雲林國際偶戲節，舉辦限定布袋戲戶外劇場，邀請全台最大咖「霹靂布袋戲」與「金光布袋戲」，國慶連假每天下午2點在維京舞台演出，Q萌史豔文首度現身劍湖山踩街，也有黃俊雄首席弟子王奕演出經典橋段，展現史豔文與藏鏡人的恩怨情仇，也有劉三、兩齒、怪老子的說學逗唱。

張華紋也說，國定連假期間，每天下午3點還有一場「痛漫萬聖大遊行」，由吸血鬼王子與國王聯手排列詭異陣型，邀請COSER與遊客一起遊行踩街，更多關於劍湖山世界「痛漫萬聖YA」活動內容，可洽官網查詢。

劍湖山世界「痛漫萬聖YA」活動為期5天，COES裝扮入園門票優惠99元。記者黃于凡／翻攝
劍湖山世界「痛漫萬聖YA」活動為期5天，COES裝扮入園門票優惠99元。記者黃于凡／翻攝
劍湖山世界「痛漫萬聖YA」活動為期5天，COES裝扮入園門票優惠99元。記者黃于凡／翻攝
劍湖山世界「痛漫萬聖YA」活動為期5天，COES裝扮入園門票優惠99元。記者黃于凡／翻攝

布袋戲 劍湖山世界

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