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旅讀週曆／雙十連假探訪眷村　市集、軍武、文創滿滿懷舊風

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image source：YT/旅讀週曆

文／賴琬琳

空軍三重一村，是全台第一座全村保留的眷村聚落，也是北台灣僅存的日治時期防空砲陣地，2019年修復完成後，成為推動眷村文化保存與教育推廣的「新北市眷村文化園區」。

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三重空軍一村成為嶄新眷村文化園區

園區大約60間眷舍，今年成功透過OT廠商「時藝多媒體」以及來自生活、藝術、設計等不同領域的職人專家進駐，用濃濃的懷舊氣氛走入人群。日前為「新眷戶」舉辦的入厝儀式，由原眷戶蕭知三將軍的夫人蕭張世英女士，和新北市長贈送棗發饅頭與發糕，祝福他們早發利市、早早發財，新住戶也回贈象徵好彩頭的菜頭，祈願這裡的未來一片光明。

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今年新北眷村文化節特別也選在這裡舉辦，現場提供35快砲現役武器展示、Q版小飛機和趣味闖關攤位。期間限定的眷味市集，除了可以品嚐國民政府遷台後，許多軍眷帶來的中國大江南北道地家鄉味，還有復古懷舊的服飾、玩具，或是軍武風文創商品。

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雙十連假好去處　復古舞會、露天電影院開鑼

這次雙十連假一連三天，白天有眷味市集和街頭藝人演唱，夜晚也可以穿著復古服飾來到三重一村，參加復古舞會唱唱老歌，一起感受昔日眷村的美好。國慶日當晚更有露天電影院，可以攜家帶眷度過假日美好時光。

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活動詳情：空軍三重一村粉絲專頁

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