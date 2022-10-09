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台鐵北投員訓中心50年歷史謝幕 將搬至富岡基地

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
台鐵局115年將在富岡設立鐵道訓練學院，現在正在辦理「富岡員工訓練所新建工程」。圖為富岡員訓中心意象圖。圖／台鐵局提供
台鐵局115年將在富岡設立鐵道訓練學院，現在正在辦理「富岡員工訓練所新建工程」。圖為富岡員訓中心意象圖。圖／台鐵局提供

位於北投台鐵員工訓練中心已使用50年，台鐵局表示，115年將在富岡設立鐵道訓練學院，現在正在辦理「富岡員工訓練所新建工程」，在過渡期間，現有的訓練中心將於10月14日逐步搬遷到樹林調車場，北投員工訓練中心將步入歷史，不再擔負訓練重任。

台鐵局表示，台鐵員工訓練中心民國58年興建，60年啟用，使用迄今逾50年，一直是軌道專業人才訓練的搖籃。

台鐵局說，為增加訓練效能，提供更優質的教學環境，計畫115年於富岡設立鐵道訓練學院。學院完成前各種訓練設施仍應提升，符合「訓練分層化、分區就地化、教材標準化、師資專業化」的要求，因此會先在樹林調車場新址訓練，目前已完成整備工作。

台鐵局表示，員工訓練中心新址包括學員教室、宿舍及行政中心等地，實體課程容訓量可達194人，並可提供128人住宿空間，落實一間一衛浴，提升學員生活品質。雖教學場域容訓量減少，但員工訓練中心增設4間主播端教室，另含3間個人直播室，學員可赴各地區指定教室進行線上教學，形成「分區集中式直播課程」。

台鐵局說，預計未來每年可維持中、長期班55班，短期班73班，總計128班辦班效率，總訓練量可達6200人次，確保訓練量能不中斷；亦可兼具防疫、減少學員交通及食宿不便，員訓中心同時將滾動式檢討，進一步優化訓練內容。

台鐵 北投

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