看國慶焰火不想人擠人 嘉義周圍及山區最佳觀賞點在這

2022年國慶焰火表演明晚8點嘉義登場，故宮南院管制區內，預估可容納27萬人，勢必將出現人潮。不想人擠人的民眾，建議可以往管制區外圍及嘉義山區移動，嘉義縣文化觀光局推薦平地及山區6大拍攝觀賞秘境景點。

嘉義縣文化觀光局說，明天下午2點開始車輛及行人管制，不想進入管制區者，縣府推薦周圍觀賞點，有縣府前廣場、蒜頭國小、六嘉國中、嘉義高鐵站、嘉己人公園及「你家屋頂」。不想進管制區內，人擠人觀賞焰火者，可以考慮以上這些點，也能拍到看到焰火。

這回國慶焰火最特別的賞景點，就是在嘉義縣山區也能觀賞到，民眾可前往梅山鄉的太平雲梯及二尖山、竹崎鄉頂石棹、番路鄉半天岩及二延平山、阿里山鄉小笠原山賞焰火，民眾能先到山區愜意走步道，夜晚以俯瞰視野，來賞焰火，目前已有愛好攝影人士，今天動身提早上山卡好位。

想了解國慶焰火相關資訊，以及當天在現場遇到的各種情況，上「2022國慶焰火在嘉義」查詢。當日能從「即時交通資訊」上即時查詢，17處停車場車位現況，活動會場平面圖、節目資訊等訊息，見官網「展區資訊」。