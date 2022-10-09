新一波東北季風明天南下 低溫剩20度涼颼颼

中央氣象局表示，周一將有新一波東北季風南下，為台灣帶來乾冷空氣，周一、周二是東北季風最強的時候，中部以北、東北部低溫下探至20度，明顯轉涼。周一雨勢趨緩，剩東北部有短暫陣雨，但周二水氣又增多，桃園以北、東半部有雨勢。

未來一周後期太平洋上有低壓帶，氣象局預報員張承傳表示，有機會發展為熱帶擾動，但發展位置、移動方向不確定性大，未來迎風面降雨是否增多，甚至是否可能跟東北季風產生共伴效應，都要根據未來發展而定，會持續觀察。

張承傳表示，今天白天到明天清晨迎風面降雨明顯，尤其桃園以北、東半部、嘉義以南地區都有下雨現象，尤其基隆北海岸、東北部雨勢較為持續，東北部、東部、新北山區都有大雨、豪雨發生機率，今天下午到明天清晨雨勢更會增多。

明天新一波東北季風南下，將為台灣帶來較乾空氣，張承傳表示，明天上半天桃園以北、東半部仍有雨勢，但下半天乾冷空氣抵達，剩下東北部有局部降雨，桃園、大台北、花東下半天轉為多雲天氣，中南部為多雲到晴，但南部地區、中部山區午後有局部短暫陣雨。明晚到後天清晨水氣更少，剩下東北部有局部降雨。

張承傳表示，明天水氣比較乾，但周二水氣又增多，桃園以北、東半部有局部短暫降雨，基隆北海岸、東北部周二到周六降雨時間較長。

溫度部分，張承傳說，由於明天有較強冷空氣南下，周一晚上到周二清晨是下波東北季風最強的時候，中部以北、東北部低溫下降到20度，其他地區也只有21、22度，明顯轉涼。

張承傳說，周一到周二北部、東北部、東部高溫也較低，高溫約23至25度，中南部有30、31度，周三後高溫就會稍微回升，但整體而言，未來一周北部、東北部感受偏涼，高溫約25、26度，中南部則是日夜溫差較大。