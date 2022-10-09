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國慶焰火明登場 涂以仁聯手設計之父林磐聳打造「國禮」

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
2022國慶焰火在嘉義，限定伴手禮致贈貴賓，由空氣圖書館品牌總監涂以仁聯手臺灣設計之父林磐聳，為雙十國慶打造國禮。圖／嘉義縣政府提供
2022國慶焰火在嘉義，限定伴手禮致贈貴賓，由空氣圖書館品牌總監涂以仁聯手臺灣設計之父林磐聳，為雙十國慶打造國禮。圖／嘉義縣政府提供

2022國慶焰火在嘉義，明晚8點將施放2.6萬發高空焰火，點亮嘉義夜空。嘉義縣政府致贈國慶盛典貴賓的1700份伴手禮，由嘉義縣朴子在地子弟、空氣圖書館品牌總監涂以仁設計統籌，聯手台灣視覺設計領域代表性「台灣設計之父」林磐聳，為雙十國慶打造專屬國禮。

國慶為國家重要慶典，為展現嘉義優質城市品牌形象，嘉義縣打造的國慶焰火晚會貴賓伴手禮，是由嘉義縣朴子在地子弟、空氣圖書館品牌總監涂以仁設計統籌，聯手台灣視覺設計領域代表性「台灣設計之父」林磐聳，以手繪台灣島嶼圖像，為台灣焰火伴手禮刻畫以祈福台灣，打造具國際級文化內涵之禮盒設計。

嘉義縣長翁章梁表示，嘉義縣不但坐擁高山、海、平原不同地理環境的壯麗與遼闊文化，更是貫穿台灣23.5度「北回歸線」的國際地理重要地標，因此擁有「太陽之都」美名。

限定的國慶盛典貴賓伴手禮，禮盒內容物有嘉義阿里山頂級卓武山咖啡、秉持友善生產十甲農場有機米、致力日曬海鹽文化傳統洲南鹽場生產的鹽花、獲國際風味評鑑星級認證奮起福山葵米磚、國慶焰火專屬「太陽之都 嘉義」紀念杯。

嘉義縣文化觀光局表示，伴手禮內值得一提的是，禮盒內特別放入傳統刺繡工藝小鎮朴子產製的祈福小神衣，象徵祈求國泰民安，疫情散退。

嘉義縣文化觀光局長許有仁指出，為推廣在地優質伴手禮，嚴選推薦國慶焰火聯名系列伴手禮，包括旺萊山(鳳梨酥Ｘ鳳梨醋)、林家冠軍烏魚子(烏魚子醬Ｘ烏魚子拌麵)、高帝園茶業(冠軍茶禮盒組)及林園商行(琉璃茶享)，整合了嘉義縣的「山、海、平原」的地域性產業，聯名系列伴手禮請洽各店家購買，盼藉由國慶焰火高度與名氣，讓嘉義的文化、觀光及在地產業更加蓬勃發展。

2022國慶焰火在嘉義，限定伴手禮致贈貴賓，由空氣圖書館品牌總監涂以仁聯手臺灣設計之父林磐聳，為雙十國慶打造國禮。圖／嘉義縣政府提供
2022國慶焰火在嘉義，限定伴手禮致贈貴賓，由空氣圖書館品牌總監涂以仁聯手臺灣設計之父林磐聳，為雙十國慶打造國禮。圖／嘉義縣政府提供
2022國慶焰火在嘉義，限定伴手禮致贈貴賓，由空氣圖書館品牌總監涂以仁聯手臺灣設計之父林磐聳，為雙十國慶打造國禮。圖／嘉義縣政府提供
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2022國慶焰火在嘉義，限定伴手禮致贈貴賓，由空氣圖書館品牌總監涂以仁聯手臺灣設計之父林磐聳，為雙十國慶打造國禮。圖／嘉義縣政府提供
2022國慶焰火在嘉義，限定伴手禮致贈貴賓，由空氣圖書館品牌總監涂以仁聯手臺灣設計之父林磐聳，為雙十國慶打造國禮。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 國慶

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