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東北季風增強 全國18縣市陸上強風特報
中央氣象局發布陸上強風特報，東北季風增強，今晚起台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至11級強陣風，鄰近海域並有較大風浪。
氣象局說，今天嘉義以北、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖亦有8至9級強陣風。
東北季風影響，今天宜蘭、花蓮地區及新北山區有局部大雨發生的機率，留意瞬間大雨，連日降雨，注意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。
氣象局說，今天東北季風影響，桃園以北及東北部天氣稍涼；大台北山區、基隆北海岸及東北部地區有雨，桃園以北、東部、東南部、嘉義以南地區及馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴，午後其他山區有局部短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率；東北部地區及新北市山區亦有局部大雨或豪雨發生的機率。
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