東北季風增強 全國18縣市陸上強風特報

中央氣象局發布陸上強風特報，東北季風增強，今晚起台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至11級強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

氣象局說，今天嘉義以北、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖亦有8至9級強陣風。

東北季風影響，今天宜蘭、花蓮地區及新北山區有局部大雨發生的機率，留意瞬間大雨，連日降雨，注意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。