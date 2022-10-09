快訊

獨／國軍與「黑熊學院」無涉？ 國防院力挺籲民參與防衛課程

「mRNA疫苗會在全身亂竄引起器官發炎，蛋白疫苗不會」是事實嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東北季風增強 全國18縣市陸上強風特報

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
中央氣象局發布陸上強風特報，東北季風增強，今晚起台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至11級強陣風。圖／取自氣象局網站
中央氣象局發布陸上強風特報，東北季風增強，今晚起台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至11級強陣風。圖／取自氣象局網站

中央氣象局發布陸上強風特報，東北季風增強，今晚起台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至11級強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

氣象局說，今天嘉義以北、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖亦有8至9級強陣風。

東北季風影響，今天宜蘭、花蓮地區及新北山區有局部大雨發生的機率，留意瞬間大雨，連日降雨，注意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

氣象局說，今天東北季風影響，桃園以北及東北部天氣稍涼；大台北山區、基隆北海岸及東北部地區有雨，桃園以北、東部、東南部、嘉義以南地區及馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴，午後其他山區有局部短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率；東北部地區及新北市山區亦有局部大雨或豪雨發生的機率。

中央氣象局發布陸上強風特報，東北季風增強，今晚起台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至11級強陣風。本報資料照片
中央氣象局發布陸上強風特報，東北季風增強，今晚起台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至11級強陣風。本報資料照片

氣象局 天氣動態

延伸閱讀

東北季風影響 新北宜花大雨特報、桃園以北濕涼

國慶日又一波東北季風南下增強 氣溫往下掉3、4度

花東豪雨 吳德榮：預期一周後秋颱生成 有共伴效應機率

東北季風持續影響 5縣市注意豪、大雨

相關新聞

花東豪雨 吳德榮：預期一周後秋颱生成 有共伴效應機率

中央氣象局發布豪雨特報，東北季風影響，今天花蓮縣仍有局部大雨或豪雨，宜蘭山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，注意坍方、落...

新一波東北季風明天南下 低溫剩20度涼颼颼

中央氣象局表示，周一將有新一波東北季風南下，為台灣帶來乾冷空氣，周一、周二是東北季風最強的時候，中部以北、東北部低溫下探...

從律師走向漫威電影主角 陳靜：我做的每件事都希望能改變一些事物

BAZAAR雜誌10月專訪到英籍華裔演員陳靜（GEMMA CHAN），她近年最為人熟知的角色莫過於漫威《永恆族》的主角瑟西。感情豐富的表演風格，讓她得以用非傳統的方式演繹角色。

線上展演人氣慘 預售4千多張票僅賣81張

疫情時期，台灣劇團推出多場線上演出。進入後疫情時代，劇場作品還需要「虛實並進」嗎？劇場界指出，線上演出拍攝成本高，劇團的...

看國慶焰火不想人擠人 嘉義周圍及山區最佳觀賞點在這

2022年國慶焰火表演明晚8點嘉義登場，故宮南院管制區內，預估可容納27萬人，勢必將出現人潮。不想人擠人的民眾，建議可以往管...

專家「水銀行」概念翻轉思維 蓄水地下當存款

因應極端氣候，水利署強化儲水與調度能力，不過屏東科技大學土木工程系名譽教授丁澈士認為，水庫總會面臨滿庫洩洪，無疑是資源浪費，若能在地下建置儲水空間，當民生產業需要時可以提水，不需要則保留於地下層，好比

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。