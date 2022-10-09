高雄990元好玩卡開賣啦 21項超值優惠等你暢玩大高雄

搶攻國旅市場，高市觀光今與高雄捷運公司推出990元「高雄好玩卡-打狗逛逛」套票，整合MeNGo交通整合系統，還加上熱門景點、體驗活動、門票等21項超值優惠，超過4500元旅遊優惠。

套票已開賣，民眾可透過手機或其他智慧型載具上網購買QR code版，48小時內一碼輕鬆暢玩大高雄。

觀光局表示，此次將「輕軌周遊二日套票」全方位進化，全國民眾3天2夜國慶連假，來高雄看台灣設計展，還能體驗上山下海一碼輕鬆暢遊，破盤價只要990元，就能享受超過4500元的旅遊優惠。

觀光局長周玲妏表示，觀光局與觀光業者齊心協力，整合資源推出的打狗逛逛套票，包含交通全餐方案，結合高雄MeNGo-48小時方案（捷運、輕軌、渡輪2次、市區公車、公路客運、YouBike2.0）。更加上21項熱門景點優惠及活動體驗。旅客只要首次使用套票內的產品即視為開通，開通後48小時內，憑QR code可享交通無限次搭乘，輕鬆暢遊高雄。

觀光局表示，除了原本的i-ride飛行劇院、高雄之眼的夢時代摩天輪、異國風情的貢多拉船、駁二藝術特區等場館優惠。

此次新加入夢境現實MR劇場沈浸式體驗、高雄流行音樂中心互動展、左營中外餅舖百年製餅、義大世界皇家劇院，還有打狗英國領事館、鳳儀書院、旗津貝殼館、駁二全日展、哈瑪星台灣鐵道館模型展及小火車，免購票憑QR code就可快速通關。