曝光首航！ 最慢蒜頭糖廠五分車相會最快高鐵列車

嘉義縣蒜頭糖廠五分車延駛高鐵嘉義站昨天首航通車，鐵道迷田瑞哲補捉到最快與最慢首度相會的歷史性一刻！

田瑞哲說，台糖高鐵站昨天上午11點多開出第一班首航列車，連接蒜頭糖廠與高鐵嘉義站，並與南下左營625次高鐵相會，能拍到關鍵性畫面的過程，真不易也難得。

首航糖鐵五分車昨天11點40分，以時速僅10多公里，緩緩駛離五分車高鐵站，起航就巧遇南下左營的625次高鐵到站嘉義列車，相會畫面曝光，儼然成為最慢與最快列車連結之說的最佳代表作。

鐵道迷田瑞哲為了拍到此歷史意義畫面，昨天帶著妻小，頂著秋老虎烈陽，在蒜糖五分車軌旁守候一整個上午，一同見證歷史性時刻，能拍到最慢與最快相會照，他說，真的很不容易！

五分車高鐵站抵達蒜頭糖廠全程約40分鐘，配有專業解說員沿線導覽周邊田園風光，遊客能實地感受到，從高鐵下站轉乘糖鐵五分車，有飛速與緩進雙鐵路連結之感，為全台首創。

蒜頭糖廠延駛至故宮南院鐵路工程，預計明年中完工啟用，總經費2.5億元，含車廂優化1.3億元，長度約1.49公里，未來高鐵出站就能換搭五分車，到故宮南院欣賞國寶。

明年中，全線通車後，將串聯嘉義高鐵站、嘉義科學園區、蒜頭糖廠、故宮南院及微型文創園區，形塑嘉義觀光新軸線，堪稱為台灣最接地氣的鐵道之旅，促進嘉義縣觀光效益。

五分車高鐵站路線營運全年無休，每日上午10點、下午2點蒜頭糖廠發車；五分車高鐵站發車時間上午11點、下午3點；國慶日加開2班次列車，下午4點蒜頭糖廠發車，下午5點高鐵站開往蒜頭站。

五分車高鐵站營運採現場購票，來回套票350元，6至12歲、65歲以上長者及身心障礙者來回套票175元，6歲以下兒童免費搭乘。

糖鐵慶祝通車，即日起至明年9月底，票價6折優惠，單程120元；乘客可持票根至蒜頭糖廠冰店兌換17元冰棒1支；明年1月底前，憑當日票根至故宮南院參觀，享票價8折優待。