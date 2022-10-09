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國慶出遊潮下午湧現 4大觀光風景區恐塞車
今天是國慶連假第二天，交通部公路總局說，預估下午台2線關渡至淡水、萬里至大武崙、台3線大溪路段、台21線日月潭等觀光風景區，將會出現出遊車潮，民眾出門前記得先查詢路況。
另外，今天下午台61線香山、竹南及中彰大橋路段北上、台1線水底寮至楓港路段、台18線國3中埔交流道、台74線台中環線接國3、台86線仁德系統及歸仁交流道，也容易出現車潮。
為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路總局表示，已協調客運業者視人潮機動增班，昨日西部國道客運共計行駛5554班次，疏運9萬8733人，疏運人數較110年同期增加14.1%；東部國道客運路線共計行駛1479班次，疏運2萬4470人，疏運人數較110年同期增加7.2%。
公路總局說，省道相關路況資訊，可至「智慧化省道即時資訊服務網」、「幸福公路App」及公路總局網「國慶疏運專區」查詢，並請於路程中隨時注意省道沿線資訊可變標誌（CMS）及幸福公路App所提供即時路況資訊，及早因應調整行程避免壅塞。
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