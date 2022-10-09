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東北季風影響 新北宜花大雨特報、桃園以北濕涼
中央氣象局上午9時發布新北市山區、宜蘭縣、花蓮縣大雨特報，東北季風影響，今天宜蘭、花蓮地區及新北山區有局部大雨發生的機率，留意瞬間大雨，連日降雨，注意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。
氣象局說，今天東北季風仍受影響且水氣仍多，桃園以北及東半部降雨機率高，不定時有降雨出現，而且在大台北山區、基隆北海岸及宜蘭降雨會較持續一點，停雨空檔較少，雨區範圍也比較廣。
雨勢上，宜蘭地區、新北山區仍有局部大雨或豪雨發生的機率，注意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。
新竹以南則維持多雲到晴，午後南部地區及各地山區有局部短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率。
溫度方面，桃園以北、宜花因為雲量較多，高溫約25至29度，整天感受有涼意，其他地方高溫仍有31至34度，屬於早晚涼的溫度。
東北季風影響，嘉義以北、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風；此外東南部含蘭嶼、綠島及恆春半島有長浪發生的機率。
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