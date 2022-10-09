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國慶連假第2天 上午注意國道7地雷路段

聯合報／ 記者吳姿賢楊德宜／台北即時報導
圖為昨天國慶連假首日國道湧現車潮，高公局說，預判今天上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林等路段。記者潘俊宏／攝影
圖為昨天國慶連假首日國道湧現車潮，高公局說，預判今天上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林等路段。記者潘俊宏／攝影

今天是國慶日連續假期第2天，目前全國道路況皆大致正常。高速公路局說，截至上午7時，交通量為8.2百萬車公里。

高公局說，今天0-5時交通量為4.9百萬車公里，為年平均平日3.5百萬車公里的1.4倍；預估今天交通量為110百萬車公里。

昨天全日交通量為117.8百萬車公里，為年平均平日88百萬車公里的1.3倍，國5交通量為3.1百萬車公里，為年平均平日2.6百萬車公里的1.2倍。

昨天除國5南向石碇至頭城路段於中午過後即逐漸紓解外，其餘路段於昨晚6時後大致恢復順暢。

高公局說，預判今天上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林等路段。

高公局建議各地用路人出發時間為：西部國道南向中午12時後、南部地區北向上午9時前、中部地區北向中午12時前、國5南向下午5時後，以及國5北向上午9時前出發。

今天國道交通疏導措施包括：0-12時封閉國1埔鹽系統南向入口、5-12時封閉國5石碇及坪林南向入口、12-21時封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口、14-21時實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制、單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

國道 塞車 國慶

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