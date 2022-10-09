國慶日又一波東北季風南下增強 氣溫往下掉3、4度

中央氣象局持續發布豪雨特報，東北季風影響，今天花蓮縣仍有局部大雨或豪雨，宜蘭山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，注意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

受到東北季風帶來豐沛水氣的影響，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇說，這個國慶日連續假期的天氣可說是一個台灣兩樣情。

他說，東北季風迎風面地區連日來陰雨不斷，甚至有頗大的雨勢發生，溫度也因為下雨的關係，一整天都較為偏涼。相對的，背風面地區天氣仍然維持穩定，大致為多雲或是有陽光露臉的天氣型態，白天溫度也較為偏暖，只有夜晚清晨才稍有涼意。

吳聖宇說，預期這樣的天氣型態，今天仍然持續，東北季風迎風面的桃園、大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東、恆春半島有陣雨或短暫陣雨，其中在花蓮、台東有局部豪雨，宜蘭、基隆北海岸以及大台北山區則有局部大雨發生機會，前往這些地方活動務必要特別注意安全。

他表示，位於背風面的新竹以南到高雄、屏東等西半部平地，則是多雲到晴的天氣，山區雲量較多，也會有些局部短暫陣雨機會。中午過後受熱力影響，甚至可能會有些熱對流雷雨，但是雨勢相對較小，降雨範圍也比較局部。

溫度方面，吳聖宇說，也是迎風面地區一整天較偏涼，新竹以北到宜蘭、花蓮一帶白天高溫25-28度，夜晚清晨低溫21-23度，背風面的苗栗以南到高屏、台東等地白天高溫仍有30-32度，夜晚清晨低溫24-26度，日夜溫差變化較大。

明天國慶日，又會有另一波東北季風南下增強，吳聖宇說，不過這波東北季風本身性質較為乾而涼，有機會讓台灣附近目前偏多的水氣減少。預估迎風面的北部、東半部地區，明天上半天仍有短暫陣雨機會。到了下半天開始會逐漸轉為多雲的天氣，甚至局部地區有機會看到陽光。

他表示，中南部平地依然維持多雲到晴，山區的天氣也會跟著穩定下來。明天收假日，天氣是三天連假中最為穩定的一天。東北季風帶來的乾涼空氣雖然讓天氣趨於穩定，不過溫度卻可能進一步下降，尤其是北台灣感受會比較明顯。

他說，預期明天白天北部、東北部的高溫將會降到22-25度間，比今天會再下降3-4度，花東地區高溫也會降到25-28度間，中部地區高溫28-30度，都比今天下降2-3度，南部受影響最小，高溫仍有30-32度。

他說，明晚到周二清晨在中北部、東北部空曠地區要留意雲量減少後的輻射冷卻作用低溫，有可能出現20度以下的較低溫度。

吳聖宇說，預期轉乾後相對較為穩定，降雨較少的天氣應該會持續到周二，緊接著周三起隨著大環境風向轉東，加上菲律賓東方海面大範圍低壓帶外圍的東風水氣靠近，迎風面大台北、基隆北海岸、東半部地區降雨的情況又會逐漸開始增多。

他說，低壓帶中的熱帶擾動發展醞釀情況值得觀察注意，若擾動發展較為明顯，且靠近菲律賓呂宋島或巴士海峽一帶的話，接近到下周末起，配合東北季風的共同影響，迎風面地區的降雨可能會進一步加大，甚至波及到其他區域的天氣。目前的預報資料變動還很大，仍需要再多留意後續的變化情況而定。