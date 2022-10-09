快訊

柬埔寨警方查獲一處網路賭博窩點 其中47人來自台灣

高雄鼓山鐵皮倉庫清晨竄火 濃煙瀰漫整個街道

花東豪雨 吳德榮：預期一周後秋颱生成 有共伴效應機率

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國慶連假第2天國道14地雷路段 南下北返這時間出發最好

聯合報／ 記者吳姿賢楊德宜／台北即時報導
今天是國慶日連續假期第2天，國道相關疏導措施。圖／取自高公局臉書粉專「高速小飛力」
今天是國慶日連續假期第2天，國道相關疏導措施。圖／取自高公局臉書粉專「高速小飛力」

今天是國慶日連續假期第2天，目前國道順暢，高速公路局預估今天國道交通量為110百萬車公里，為平日年平均88百萬車公里的1.3倍，其中北向交通量可達56百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

高公局預判今天重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、苗栗-湖口及西螺-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰、北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國6西向舊正-霧峰系統等路段。

高公局說，建議西部國道南向用路人中午12時後出發，另建議南部地區北向用路人上午9時前出發，中部地區北向用路人中午12時前出發；國5南向用路人建議下午5時後出發，另國5北向用路人建議上午9時前出發。

今天國道相關疏導措施包括：0-12時封閉國1埔鹽系統南向入口、5-12時封閉國5石碇及坪林南向入口、12-21時封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口、14-21時國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口實施高乘載管制、單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

國道 塞車

延伸閱讀

台南國慶連假訂房逾9成 米奇、米妮吸客6千人拍照打卡

明天上國道留意14處地雷路段 交通量為平日1.3倍

國慶轉播拚顏值 三立打出雙帥牌

協助東台灣震災後交通 裕隆集團國慶連假啟動接駁服務

相關新聞

花東豪雨 吳德榮：預期一周後秋颱生成 有共伴效應機率

中央氣象局發布豪雨特報，東北季風影響，今天花蓮縣仍有局部大雨或豪雨，宜蘭山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，注意坍方、落...

音樂是愛的咒語 吳青峰：我做過最破格的事是成為歌手

ELLE 10月號邀請了三位對愛有著不同觀點的封面之星，首先登場的是在歌詞寫下許多愛的面向的吳青峰。

宿便問題怎麼解？網友熱議6大便祕預防方式一次看

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「便秘」相關話題聲量，帶您了解網友熱議的6種預防便秘的保養好習慣。

「台灣好行」恐陷惡性循環 學者建議：加強國際行銷提升品質

台灣好行搭乘人數逐年遞減，觀光學者認為，除了應加強台灣好行的整體宣傳行銷外，業者也應提升服務品質；交通學者則憂心，台灣好...

線上展演人氣慘 預售4千多張票僅賣81張

疫情時期，台灣劇團推出多場線上演出。進入後疫情時代，劇場作品還需要「虛實並進」嗎？劇場界指出，線上演出拍攝成本高，劇團的...

國慶連假第2天國道14地雷路段 南下北返這時間出發最好

今天是國慶日連續假期第2天，目前國道順暢，高速公路局預估今天國道交通量為110百萬車公里，為平日年平均88百萬車公里的1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。