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花東豪雨 吳德榮：預期一周後秋颱生成 有共伴效應機率

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花東豪雨 吳德榮：預期一周後秋颱生成 有共伴效應機率

聯合報／ 記者吳姿賢楊德宜／台北即時報導
東北季風影響，中央氣象局發布豪雨特報，今天花蓮縣仍有局部大雨或豪雨，宜蘭山區有局部大雨發生的機率。本報資料照片
東北季風影響，中央氣象局發布豪雨特報，今天花蓮縣仍有局部大雨或豪雨，宜蘭山區有局部大雨發生的機率。本報資料照片

中央氣象局發布豪雨特報，東北季風影響，今天花蓮縣仍有局部大雨或豪雨，宜蘭山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，注意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。豪雨：花蓮縣、台東縣。大雨：南投縣山區、嘉義縣山區、宜蘭縣山區、蘭嶼綠島。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，6日至今晨晨4時累積雨量圖顯示，宜蘭南澳鄉達1260毫米。今天白天東北季風稍減弱，東半部及大台北有局部雨。

吳德榮說，今晚至明天國慶日晨另一股東北季風增強，桃園以北、東半部仍有局部雨；迎風面仍有豪雨的威脅，應隨時注意氣象局發布的特報。新竹以南平地皆為晴朗穩定的天氣，山區偶有局部短暫降雨的機率。

北台灣稍涼，中南部白天熱、日夜溫差大。今天北部21至27度，中部22至35度，南部23至35度，東部21至31度。

國慶日白天乾冷空氣南下；吳德榮說，各地天氣好轉，北台灣氣溫漸降、愈晚愈涼，平地最低氣溫約降至18度左右；中南部白天仍偏熱、早晚涼，日夜溫差大。

吳德榮說，周二各地晴時多雲，北舒適、南微熱，各地早晚偏涼微冷，北台清晨平地最低氣溫約降至16、17度。

他表示，周二晚至周五迎風面水氣漸增，迎風面大台北及東半部有局部短暫雨，背風面新竹以南晴時多雲。周六迎風面水氣更增多，北部及東半部有局部雨，有較大雨勢。

另外，吳德榮說，各國模式模擬顯示，本周西北太平洋又有熱帶擾動發展，周末有形成秋颱與東北季風共伴效應的機率，其未來動向應持續密切觀察。

吳德榮 豪雨 東北季風 天氣動態

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