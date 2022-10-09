全國首創VR體驗失智症 家屬移工身歷其境長輩困境

「明明沒人，阿嬤一直說有人來家裡，是不是中邪？」失智症因認知功能障礙，可能出現幻聽、幻覺，對不理解失智症的家屬及移工，產生照顧上困擾。台北市勞動力重建運用處、中華民國家庭照顧者關懷總會昨舉辦全國首創「移工家庭的失智症VR體驗活動」，邀請家屬、移工透過VR技術、通譯人員（印、菲、越）協助，以第一人稱的視角同理失智症患者的世界。

失智症患者眼前景象為何？在一般人眼中正常的下車，對失智症長輩來說，卻是站在高樓往下墜的恐懼感；搭車的途中，可能完全想不起來目的地，也分不清楚自己身在何處；甚至家中突然出現陌生人，下一秒又突然消失。若不了解失智症的家屬，或者照顧長輩的移工，可能都會覺得「長輩在胡言亂語」，但這些其實是疾病所致。

家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧表示，失智長輩會有很多困擾行為，像是黃昏時要背包包出門、到陌生環境會焦躁、看到不熟悉的人會驚慌。若照顧長輩的移工，過去不了解失智症，會以為阿公阿嬤「中邪」或靈異狀況，導致移工也會害怕，因此透過VR體驗、以及教育課程，增加照顧移工及家屬對失智症了解，並體諒、透過語言技巧來安撫長輩。

參與活動的家屬Ａ先生透露，起初不知道母親得失智，以為是「老人癡呆」，後續確診失智症，母親症狀越來越嚴重，彷彿小孩般會把東西弄亂，很像小孩；家屬Ｂ小姐則說，失智媽媽先是方向感不好，後來出現幻聽、幻覺，也有譫妄，甚至對「性」感興趣，喜歡摸他人胸部，他鼓勵失智家屬，要找到自己和失智患者的共同語言，像是他跳舞給媽媽看，媽媽就會平靜下來。

陳景寧說，家總首度舉辦VR體驗活動，希望建立起一套模型，未來由政府、勞動部出資，讓此套VR體驗課程成為未來加強移工教育訓練中重要的一環。

我國即將邁入超高齡社會，根據內政部統計，截至111年7月，台北市65歲人口數為50萬755人，以失智症盛行率8.04%推估，65歲以上罹患失智症人數約4萬多人，但實際領有身障證明的失智患者僅8530人。台北市需長期照顧家庭，約4成主要照顧方式依賴移工，據統計，截至111年8月，北市家庭移工人數為3萬4745人，為全台之最。

協助移工翻譯的印尼語教師透露，照顧移工在雇主家時常碰到的問題，包括工作量太高、不敢跟雇主要求適當加薪，飲食方面也曾出現落差，像是爺爺奶奶飲食清淡，要移工跟著吃地瓜，但移工必須吃飯才有體力，讓爺爺奶奶不能理解。也有失智奶奶要身為回教徒的外籍移工吃豬肉，難以溝通讓移工很為難。

此外移工在台灣後援資源也很少。陳景寧說，居服員若不懂照顧會有督導給予協助，但外籍移工卻沒有，失智症、精神疾病等特殊照顧技巧，必須導入專家，才能提供家庭支持。民眾若有需求可撥打0800507272家庭照顧者關懷專線，會協助轉介需要資源，但現有政府資源仍不夠，呼籲勞動部應妥善運用移工家庭每月繳交給政府的2000元就業安定費，給予移工家庭教育指導、心理支持。