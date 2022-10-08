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健保署新書闡述健保理念 創健康雲系統上傳資料無阻礙

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
健保署推出新書「走向雲端 病醫雙贏 — 健保改革日記3.0」，署長李伯璋於理念篇闡述他對健保管理的概念，以及健保部分負擔為使用者付費的觀念。記者沈能元／攝影
健保署推出新書「走向雲端 病醫雙贏 — 健保改革日記3.0」，署長李伯璋於理念篇闡述他對健保管理的概念，以及健保部分負擔為使用者付費的觀念。記者沈能元／攝影

新冠疫情期間，中央健保署致力於全民防疫，不僅建立TOCC雲端提示，讓醫療院所把關可能確診者更為便利，更利用健保快易通APP建立民眾接種疫苗紀錄，防疫期間功不可沒。健保署本月推出新書「走向雲端 病醫雙贏—健保改革日記3.0」，闡述健保署一年多來於健保改革的付出。

健保署長李伯璋說，健保署為建立一個優質平台，讓醫界為民眾提供好的醫療品質，並將著手建置「健康雲」系統，讓醫療院所電腦系統可以上傳患者的檢驗檢查等影像資料，無需再修改醫院端的電腦，申請健保給付更便利。

健保署新書「健保改革日記3.0」是繼2019年5月「走向雲端 病醫雙贏 — 健保改革日記」、去年4月「走向雲端 病醫雙贏 — 健保改革日記2.0」的第三本。 李伯璋說，新書可以讓民眾、醫界及關注健保的專家學者，更加了解健保署的管理策略、思考邏輯，新書中都有完整論述，其中文章的作者均為該署同仁。新書分為理念篇、實務篇、科技篇、改革篇、關懷篇，總共5篇、12章。

李伯璋於理念篇闡述他對健保管理的概念，以及健保部分負擔為使用者付費的觀念；實務篇則說明對藥品、特材、醫界管理，甚至於新冠疫情時提供醫療服務，協助整合門診讓染疫康復者就醫一次到位；科技篇則有TOCC雲端提示、健保快易通APP等科技防疫等。

至於，改革篇為說明健保署如何改善合宜的支付制度，如取消白內障手術40例以上須送事先審查，以及醫療服務革新等；最後的關懷篇為愛心帳戶幫助弱勢民眾的點點滴滴。

李伯璋說，健保署為建立一個優質的平台，讓醫界為民眾提供好的醫療品質，健保署也發現，醫療院所申報健保後，必須上傳患者的檢驗檢查等影像資料，但每年約有200多億元的申報健保費用，沒有檢附相關資料，因此將著手建置「健康雲」，由中華電信及華碩電腦負責，讓醫療院所可以直接上傳至健保電腦系統。

李伯璋接任健保署長6年多，現在對健保仍充滿熱情及執著，疫情期間總是積極完成防疫任務，現在仍關心健保部分負擔。衛福部長薛瑞元已對外說明，待疫情平穩後，部分負擔新制就會上路。

「走向雲端 病醫雙贏—健保改革日記3.0」耗費84天完成，李伯璋說，真的是眾志成城，完成不可能任務，且2018年起，有興趣學習成長的同仁，於健保署、6分區每周四早上8點參加一個小時的讀書會。新書也分享健保署讀書會的精選集，讓外界更加了解健保署管理邏輯思維。

健保 李伯璋 疫情

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