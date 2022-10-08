明天上國道留意14處地雷路段 交通量為平日1.3倍

明天是雙十連假的第2天，交通部高公局預估國道交通量可達110百萬車公里，為平日年平均的1.3倍，其中北向交通量可達56百萬車公里，為平日年平均的1.3倍，高公局也預估明日國道有國道一號南向楊梅至新竹、彰化至埔鹽等14處地雷路段，提醒用路人要留意。

高公局說，明日預估壅塞路段包括國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、苗栗-湖口及西螺-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰、北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國6西向舊正-霧峰系統等路段。

高公局建議，西部國道南向用路人於6時前或12時後出發，南部地區北向用路人於9時前出發，中部地區北向用路人於12時前出發；國五南向用路人建議5時前或17時後出發，國五北向用路人建議於9時前出發。

氣象局說，明天大台北山區、基隆北海岸及東北部地區有雨，桃園以北、東部、東南部地區及馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率；東北部地區及新北市山區有局部大雨或豪雨。