台鐵誤點乘客錯過接駁車 回台東晚90分鐘引民怨

台鐵花東線中斷，玉里至富里間改客運接駁，有乘客昨晚6時從台北搭普悠瑪列車回台東，因列車延誤錯過客運接駁車，轉乘列車也沒等人，直到今天凌晨10分才到家，嘆接駁方案不理想。

趁國慶連假搭車回台東的乘客接受媒體採訪指出，昨天晚間6搭乘台北站發車的436普悠瑪號，按時刻表應於晚間8時56分抵達花蓮玉里站轉乘客運接駁至富里站，可接上普悠瑪462車次晚間10時30分抵達台東站。

這名乘客說，往玉里途中列車延誤，抵達玉里站後原訂客運接駁車已發車，抵達富里站後，轉乘至台東的普悠瑪號列車沒有等他們就開走了，他們只能轉乘最後一班區間車。

乘客說，等了40分鐘最後一班區間車來了，列車長告知因最後1班客運接駁車還沒到，又多等了30分鐘等乘客上車，區間車直到晚間11時10分才發車，抵達台東車站已經是今天凌晨10分，足足比原訂抵達時間晚了90分鐘。

台東乘客認為，台北往返台東最快4小時，碰上誤點、區間車接駁需要花費6小時在火車上，台鐵調度應有同理心，給予多點彈性。

台鐵指出，車次436因南澳淹水造成誤點，到玉里時已經晚27分，導致民眾未能順利轉乘，民眾若因此沒搭乘到原普悠瑪列車，可退自強號跟區間車的票價差額。