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流感疫苗開打1周逾百萬人接種 長者較去年同期2倍

聯合報／ 記者許政榆沈能元／台北即時報導
莊人祥說，相較去年，今年醫事人員和學齡前幼兒施打率較低，但65歲以上及學生族施打部分較好，整體來說流感疫苗施打情況都比去年好。圖／指揮中心提供
莊人祥說，相較去年，今年醫事人員和學齡前幼兒施打率較低，但65歲以上及學生族施打部分較好，整體來說流感疫苗施打情況都比去年好。圖／指揮中心提供

新冠疫情趨緩，不過即將進入秋冬流感季，先前嚴守防疫兩年多時間，台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民說，「今年將會是流感大年」。而疾管署統計，自10月1日開放公費流感疫苗第一階段接種，短短1周就有超過百萬名民眾接種，相較去年打氣相當好。

今年我國準備630萬劑四價公費流感疫苗，分2階段開打，第1階段於10月1日起開打，對象為醫事人員、65歲以上長者、長照機構人員、學齡前幼兒、孕婦、高風險慢病、罕病、重大傷病患者、嬰兒父母、幼兒園托育機構人員、學生、禽畜業動物防疫人員等。第2階段自11月1日開始，再增加50至64歲無高風險慢性病成人。

疾管署副署長莊人祥表示，今年流感疫苗打氣很好，從10月1日至10月7日，已有115.9萬人接種，相較去年同期僅75.6萬人接種。

分析去年流感打氣較差，莊人祥說，因當時積極推動新冠疫苗施打，幾乎沒有催民眾施打流感疫苗，今年流感疫苗開打前，連續2周都有內部開會，針對各縣市督導協助加強接種。

莊人祥說，115.9萬人接種來看，仍以醫事人員跟防疫人員接種率最高，約為25%，相較去年同期為30%；而65歲以上來看，今年已接種18.4%，相較去年同期8.2%，是非醫事人員中施打最好的族群。

不過國高中生及幼兒族群施打流感疫苗進度緩慢，莊人祥說，去年國高中生流感施打速度較慢，今年國高中生施打2%，而學齡前幼兒為8.44%，相較去年同期12.1%，有明顯減少差距，可能因為要家長帶幼兒去接種有關，不過流感疫苗接種多年，晚上、假日也有醫療院所可以接種，而現在流感疫情已出現，建議家長盡早帶幼兒前往接種流感疫苗。

綜合比較，莊人祥說，相較去年，今年醫事人員和學齡前幼兒施打率較低，但65歲以上及學生族施打部分較好，整體來說流感疫苗施打情況都比去年好。

流感疫苗 莊人祥 疫情

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