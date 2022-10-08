新文化運動月開跑 蔣渭水吃過的「金銀燒豬」原味重現
2022新文化運動月10月陸續推出文史特展等精彩活動，今天和連續四年獲得米其林一星的餐廳「山海樓」、大稻埕成立近百年的「葉晋發商號」共同舉辦蓬萊閣菜色復刻活動，重現社會運動者蔣渭水、林獻堂等人當年在宴會上吃的「金銀燒豬」和「扁魚春捲」兩大手路菜。
文化局表示，文化局轄下台灣新文化運動紀念館主辦的2022新文化運動月，整個10月陸續推出文史特展、街區市集及戲劇演出等活動，今天和山海樓及葉晋發商號共同舉辦「餐敘聚會吃什麼？蓬萊閣菜色復刻」活動，邀請民眾透過飲食文化深度體驗1920年代台灣新文化運動的精神與內涵。
文化局表示，大稻埕是當年台灣新文化運動風起雲湧的歷史現場，當年的知名宴會場所蓬萊閣更是文人雅士、知識分子高談闊論與餐敘聚會之地。為了讓民眾從生活不同面向了解新文化運動，這次特別和山海樓合作，推出復刻蓬萊閣經典料理的餐盒，讓民眾品嘗蓬萊閣經典的金銀燒豬、扁魚春捲等手路菜，還有以蔣渭水等人會喝的「紅露酒」浸泡製成的紅露酒黑棗。
長年研究台灣飲食史的中央研究院台灣史研究所副研究員曾品滄說，1920、1930年代時期的台灣很富庶繁榮，當時也興起國際旅遊，日本人到台灣來、台灣人到中國大陸旅遊，所以各大餐廳為了吸引客群因此努力開發菜色，當時的台灣料理蓬勃發展。
曾品滄說，1920、30年代是台灣菜最光輝燦爛的時期，手法繁複、菜色多樣，連在台灣的日本人都會來吃，例如「神仙小雞」，因為燜、燒等烹調大約需三炷香約1.5小時左右的時間，因此名為神仙小雞。
曾品滄說，當年到蓬萊閣、江山樓等酒家用餐所費不貲，吃一頓可能就要一位台籍教師一個月的薪水，1949年後情況有所轉變，因為酒樓被課重稅，轉型成為酒家，以陪侍為主，料理就變得較為次要了。
當年蓬萊閣的師傅黃德興也出席活動，今年高齡86歲的他12歲就進入蓬萊閣當「囡仔師」，他特地將當年蓬萊閣的菜單帶到現場和大家分享。
除了讓民眾透過飲食體驗認識歷史外，新文化運動月後續也推出系列講座和活動，包括「喙角全泡 kín 啉茶！台灣茶與大稻埕」讓民眾一邊泡茶一邊聽大稻埕茶葉貿易史，「一秒即永恆，寫真二三事」邀請台灣古寫真上色發起人王子碩，分享日治時期攝影名家李火增的作品等。特別企劃的「微醺感講座」串連大稻埕酒吧，推出「終身大事」、「黃金與美色」等新劇同名調酒，讓大家品酒聽講座，也感受新劇作家們當年齊聚一堂宛如在沙龍中討論劇本的歷史氛圍。
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