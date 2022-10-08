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雙十連假首日 台東交通順暢 縣府推TTGO專車共乘服務
雙十連假首日，台東交通除昨晚台鐵北迴接駁誤點近3小時，導致100多位旅客今天凌晨1點才順利返家，空路交通今天順暢，另縣府國慶日當天提供TTGO專車共乘服務，疏運120位預約乘客。
縣府表示，為解決玉里至富里間鐵路斷線問題，預計於10月12日起正式啟動災後復原「TTGO花東溫馨接送預約媒合服務」專案，12日全面開放線上預約、14日正式接送啟程。
國慶日當天免費接送民眾從玉里車站往返台東轉運站，台東到玉里去程及返程各10台6人座的TTGO專車免費接送，針對台鐵421及422車次剛好可以無縫接軌，共120位預約共乘名額。
縣府強調，國慶日預約到明天下午6點截止，當晚9點前會發送訊息，若預約人數超過該趟次60位名額的話，將採用抽籤的方式抽出，並簡訊通知。
10月10日去程上午11點40分從台東轉運站出發，下午1點30分前到玉里站，可轉搭台鐵421車次往台北。回程接駁台鐵南下422車次，專車下午2點30分從玉里站出發，4點20分到台東轉運站。
而今天連假首日，台東鐵路部分北迴線玉里至富里仍採公車接駁，南迴線正常發車，公路部分南迴公路全線順暢，空中航班正常飛行，離島島及蘭嶼交通客輪正常航行。
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