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邊境將重新開放 旅館業大缺工 立法院法制局提2項建議

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
我國邊境將於13日重新開放，針對旅館業者大缺工問題，立法院法制局建議旅館業者提高薪資及優化勞動環境，同時相關部會應研擬提高移工的工作類型規定至法律位階。本報資料照片
我國邊境將於13日重新開放，針對旅館業者大缺工問題，立法院法制局建議旅館業者提高薪資及優化勞動環境，同時相關部會應研擬提高移工的工作類型規定至法律位階。本報資料照片

我國邊境將於13日重新開放，防疫旅館將退場，回歸為一般旅館，不過，目前旅館業缺工嚴重，業者希望政府試辦國際觀光飯店業引進移工措施，以緩解缺工問題。立法院法制局提出兩項建議，首先旅館業者應提高薪資及優化勞動環境，並研擬外籍生工讀上限放寬配套措施，同時提高移工的工作類型規定至法律位階。

根據交通部觀光局調查，高達6成觀光旅館有缺工問題，勞動部針對旅館業缺工已啟動客製化媒合，但房務人員職缺月薪未達3萬元者占8成6，各大旅館公會遂集體向交通部觀光局求助，希望放寬旅館業申請移工，或提高外籍學生打工時數上限。

根據統計，國人近6成從事服務業，其中旅館房務工作又以婦女及中高齡者從業居多，故旅館業者人力需求仍宜以聘用國人為優先，勞動部堅持不開放旅館業引進移工 。

立法院法制局表示，有鑑於服務業引進移工事關重大須審慎評估，並顧及國人就業機會，勞動部不開放旅館業引進移工，不過，觀光旅館業迫切急需人力，擬促鬆綁僑生及外籍生每週20小時工時上限，但近年「外籍生淪為學工」事件頻傳，勞動部、教育部須研擬完備配套措施，才能解決外籍生淪為學工，又能紓解旅館業缺工壓力。

立法院法制局也建議，為保障移工權益，基於法律保留原則，建議開放移工工作類型規定宜提升至法律位階，明確列出於《就業服務法》第46條明定，以符法制。

勞動部 防疫旅館 邊境開放

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