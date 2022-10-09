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傻眼！桃園驚傳118名幼童誤打流感疫苗 全台近一年打錯5次

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source:示意圖／pexels

文／姜雅馨

又出包！桃園市政府衛生局日前針對3歲以下幼童在桃園巨蛋施打公費流感疫苗，沒想到卻誤使用未滿3歲以上不得施打的國光疫苗，兩日累積下來已有118名幼童錯打疫苗，消息一出頓時引起網友熱議。

桃園118名幼童誤打國光疫苗！衛生局：已開設綠色通道免費檢查

針對3歲以下幼兒誤打國光疫苗事件，昨（6）日桃園市政府衛生局緊急發布新聞稿，說明10月1日至2日在桃園巨蛋設置疫苗隨到隨打站，由台北榮民總醫院桃園分院承接，提供國光公司產製之流感疫苗施打，不過因該疫苗適用年齡未包含3歲以下幼兒，衛生局目前已掌握兩日接種118名幼兒。

衛生局進一步說明，若接種非適用年齡之流感疫苗，今年不需再重複接種流感疫苗，衛生局與院方也主動關心118名接種國光疫苗幼兒，並全數啟動追蹤關懷機制，若家長有疑慮可撥打電話0919-961-996，桃園分院目前增設綠色通道，如接種國光疫苗幼童發生身體不適，家長可立刻前往桃園分院免費檢查，衛生局第一時間已經成立調查小組，釐清事發原因並依相關法規進行調查處分。

桃園市驚傳118名幼童誤接種國光疫苗

image source:示意圖／pexels

打疫苗前確認流為形式？網友怒酸：都在少子化了

鄉民也在PTT八卦版上轉發討論，認為打錯疫苗事件應受重視，「可憐啊，打疫苗前確認都只是形式」、「幫國光添了百名臨床案例，這叫不小心？？」、「先是天花板全毀，然後打錯疫苗」、「自己去跟100多個家長講這是小題大作」、「都在少子化了」。

近一年全台至少打錯5次疫苗！BNT誤打高端成聲量高峰

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統分析近一年「打錯疫苗」聲量趨勢，可見2021年11月4日屏東安泰醫院88人本該施打莫德納卻誤打成AZ疫苗就累積2,046筆聲量，11月13日台北市某診所23人要打第2劑AZ卻誤打成莫德納則累積2,274筆聲量，11月18日台南市某診所一名男子預約施打BNT疫苗卻被打成高端疫苗，當日網路聲量也衝上3,419筆高峰。

今（2022）年5月27日基隆市一名7歲幼童誤打成人劑量BNT，導致胸悶緊急送醫，網路聲量累積2,603筆，10月6日再度傳出台北榮民總醫院桃園分院誤對118名幼童施打國光生技四價流感疫苗，網路聲量也來到1,875筆。

「打錯疫苗」近一年聲量趨勢變化

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年10月07日至2022年10月06日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『打錯疫苗』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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