國慶出遊 國1南下新營服務區今有免費視障按摩服務

南市勞工局今天上午10時至下午2時，在國1南下新營服務區舉辦視障按摩體驗，有6位視障按摩師免費為南下旅客紓壓按摩，受惠民眾近百人次，希望民眾更認識視障按摩、支持視障按摩師。

勞工局長王鑫基表示，近兩年受新冠肺炎疫情影響，勞工局先前在新營服務區輔導成立視障按摩小站也備受衝擊，目前暫停營業，待疫情趨緩後將擇期恢復營運。Covid-19無情肆虐，按摩業首當其衝，造成視障按摩師收入銳減，市長黃偉哲關心視障按摩師的生計，為帶動民眾消費意願，增加按摩師收入，利用國慶假期的第一天，在國1南下新營服務區舉辦按摩體驗活動。

王鑫基說，勞工局在東山服務區也有輔導經營視障按摩小站，現正整修中，預計10月下旬試營運，11月正式開幕。更輔導視障團體成立「南盲視障按摩公司」，是本市唯一的視障按摩公司，創造20個就業機會。大台南高達90個按摩據點(上網搜尋：大台南視障者按摩服務據點)，超過200位執業按摩師，都有專業按摩證照，也都依規定接種新冠疫苗，恪守防疫指引，配戴口罩、落實消毒，持續抗疫也要適時放鬆，歡迎大家前往蒞臨消費。