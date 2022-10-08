影／全國第一條最快高鐵接最慢五分車首航 遊客開心好玩

全國第一條台糖蒜頭糖廠五分車延駛高鐵嘉義站，上午通車首航，搭載百餘名來賓遊客列車，緩緩駛離五分車月台，縣長翁章梁等來賓揮手歡送，遊客說，好玩有趣；糖廠延駛至故宮南院路線工程，預計明年中完工啟用，未來高鐵出站換搭五分車到故宮南院，採全新客車車廂。

營運採現場購票，來回套票350元，6至12歲、65歲以上長者及身心障礙者來回套票175元，6歲以下兒童免費搭乘，假日另有往返蒜頭糖廠站及樂活農園站班次，票價另計。慶祝通車，即日起至明年9月底票價6折優惠，單程120元，乘客可持票根至蒜頭糖廠冰店兌換17元冰棒1支。明年1月底前，憑當日票根至故宮南院參觀，享票價8折優待。

上午11點在五分車高鐵站舉行通車典禮，邀請參與月台藝術創作學生搭首航列車。經濟部次長陳正祺、縣長翁章梁、故宮院長吳密察及台糖董事長陳昭義等，見證五分車從高鐵站駛出，開往蒜頭糖廠，時速只有10多公里，全程40分鐘，成就飛速與緩進雙鐵路連結。

陳昭義說，五分車延駛高鐵嘉義站是前瞻建設計畫，去年8月蘇貞昌核定，鐵道局施工，新設路線1.4公里，全長共3.4公里，含五分車高鐵站、樂活農園站及蒜頭糖廠等3個車站。另蒜頭糖廠延駛至故宮南院路線，預計明年中完工啟用，預算2億多元前瞻預算支應；翁章梁說，縣府爭取經費施設沿線綠廊道。