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因應雙十連假車潮 林口警加強交通疏導
預期雙十國慶日恐湧現大量車潮，新北市林口警方，從今天開始到10日，為期3天派員於轄內重要路口、國道入口匝道周邊，實施交通疏導勤務，希望能維護林口、泰山車流順暢。
林口警方表示，雙十國慶連續假期，從今天開始，依據以往經驗，林口、泰山重要路段、國道匝道入口，勢必湧現大量車潮，為紓解預期交通恐現雍塞，林口警方派員於國道一號五股與林口交流道緊鄰之道路，包括泰山區新五路與楓江路口、新北大道與明志路口；林口區文化一路與八德路口、文化北路與八德路口及文化一路與忠孝路口等路段，規劃交通疏導勤務。
另外，針對轄內知名景點包括outlet、竹林寺等地點，同步派員執行交通疏導勤務，呼籲，民眾避免塞車應提早出門，配合員警疏導，注意行車安全，以維護車流順暢，亦可多利用大眾運輸交通工具出遊。
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