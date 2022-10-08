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回響／國境將解封 旅遊業者瘋搶防疫講習課 王國材回應了

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
交通部長王國材（中）說，已請觀光局跟旅行業協會趕快增加班數，讓導遊領隊都能以合理價格上到課。圖／高公局提供
交通部長王國材（中）說，已請觀光局跟旅行業協會趕快增加班數，讓導遊領隊都能以合理價格上到課。圖／高公局提供

邊境將於13日解封，禁團令也將解除。本報昨獨家報導，根據觀光局出入境團客旅遊指引，導遊得受過防疫講習訓練才能帶團，導遊領隊協會、旅行社公協會等相關單位近期都在開課。不過課程報名一上線，就立刻秒殺，導致出現導遊領隊四處搶課報名的狀況。

交通部長王國材今天受訪時說，因為旅行業期待國門開放，所以報名上課踴躍，發現開班數量不足，已請觀光局跟旅行業協會趕快增加班數，讓導遊領隊都能在合理價格下上到課。

王國材說，根據出入境指引，講習課程的教材都寫得很清楚，就是讓出入境旅行社了解帶團要注意什麼事情，他也期待邊境開放後全世界觀光客都能來台灣，也要加速國際行銷觀光。

觀光局說，指揮中心9月30日核定旅行業辦理入出境團體旅遊操作指引後，就立即函請旅行業者及公協會辦理指引講習，目前已委託公協會預定辦理36場次、逾4000人次之講習，同時於10月下旬將再開辦視訊同步授課之50場次、逾1萬人可參加之課程，以服務有需求之旅行業及導遊、領隊人員。

觀光局表示，為讓業者熟悉指引內容，並強化旅行業者於疫後帶團之應處能力，於指引中規範旅行業者辦理出入境團體旅遊時，應先接受相關講習，已告知旅行業者針對指引部分至須安排至少1小時，再搭配其餘相關知能安排課程。為擴大參與規模，目前指引講習除觀光局委辦之前述場次，旅行業者及觀光公協會亦可自辦，所有參與講習人員之名單都將登錄至第二代旅行業管理系統，以管理及查詢受訓人員完成資格。

導遊 觀光局 王國材

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