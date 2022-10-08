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暴雨襲花蓮 花64線瑞港公路單線通行 豐濱花51線雙向中斷

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣花64線瑞港公路7.5公里處土石坍方，上午搶通恢復單線通車，瑞穗鄉公所提醒非必要勿入山。圖／瑞穗鄉公所提供
花蓮縣花64線瑞港公路7.5公里處土石坍方，上午搶通恢復單線通車，瑞穗鄉公所提醒非必要勿入山。圖／瑞穗鄉公所提供

花蓮縣持續下豪大雨，瑞穗鄉奇美村民聯外道路花64線瑞港公路7.5公里土石坍方，一度交通中斷，經出動重型機具清除，今天上午恢復單線通車，讓村民可接駁到外地洗腎；另花51線通往八里灣部落道路落石造成雙向交通中斷，豐濱鄉公所正在搶修，建議非必要勿上山。

奇美村有126戶近400村民，平日仰賴花64線進出，因連日大雨，瑞港公路7.5公里處昨晚土石坍方，經奇美村長蔣國雄通報，瑞穗鄉公所出動重型機具搶修，今天上午8時許恢復單線通車。

蔣國雄說，這幾天都下雨，前天晚上下過一陣，昨天則是暴雨落了整晚，今天白天雨小了一點，但還是下不停，怪手等重型機具在瑞港公路待命，就怕崩塌隨時可以支援搶修工作。

他表示，村內物資足夠，但有村民必須定期下山洗腎，今天一早路通了以後，就接駁下山就醫；另外，柯姓村民要娶媳婦，預定席開80桌相當熱鬧，外燴人員一早也帶著食材、工具到村內，不過，因大雨和交通影響，恐怕來的賓客不如預期。

豐濱鄉境內也有多處道路土石坍方，鄉公所祕書鄭立渝表示，花51線豐濱鄉豐濱村往八里灣部落4.5公里處，今天上午9時許土石坍方，正搶修中。

位於豐濱鄉磯崎村的高山部落，通往加路蘭山頂的海軍雷達站道路遭落石阻斷，駐守官兵一度受困無法出入，所幸豐濱鄉公所緊急通知廠商搶災清運，中午順利清除落石恢復交通。

另連通光復鄉和豐濱鄉的光豐公路沿路也有多處落石，經通報公路總局，上午11時30分已清除完畢，因雨勢不斷，通行仍需注意。

玉里鎮赤科山產業道路昨天才搶通，今天又因大雨造成6.5公里處土石坍落道路中斷封閉；富里鄉六十石山產業道路上山5公里處、下山3.5公里處都有土石坍落，道路中斷封閉，縣府請民眾暫勿上山。

受大雨影響，花蓮縣豐濱鄉境內多處道路落石或交通中斷，鄉公所派重型機具搶修。圖／豐濱鄉公所提供
受大雨影響，花蓮縣豐濱鄉境內多處道路落石或交通中斷，鄉公所派重型機具搶修。圖／豐濱鄉公所提供
花蓮縣花64線瑞港公路7.5公里處土石坍方，上午搶通恢復單線通車，瑞穗鄉公所提醒非必要勿入山。圖／瑞穗鄉公所提供
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花蓮

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