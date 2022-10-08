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台7線北橫公路邊坡保護工程 12日起實施交管至年底

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
因此公路總局第一區養護工程處預計自12日至12月31日在台7線部分路段管制通行，呼籲用路人通行需注意。圖／一工處提供
因此公路總局第一區養護工程處預計自12日至12月31日在台7線部分路段管制通行，呼籲用路人通行需注意。圖／一工處提供

9月接連遭遇軒嵐諾、梅花颱風來襲降下豪大雨，後又因受池上地震前震及主震影響，而台7線北橫公路49.8公里大曼路段為地質敏感脆弱路段，9月14日及10月2日更出現邊坡大規模坍方，因此公路總局第一區養護工程處預計12日至12月31日將配合施工管制通行，用路人通行需注意。

一工處表示，因該路段多次達到3級，諸多不利邊坡穩定因素於短期內發生，9月14日及10月2日更出現邊坡大規模坍方，先前災害發生後均已搶通，但現況邊坡裸露抗災能力脆弱易再發生二次災害，因此需施做邊坡保護工程，提升抗災能力以保障用路人通行安全。

一工處說，自12日至12月31日將配合施工管制通行，台7線雙向49公里大漢橋至50公里大曼，每日7至18時原則每整點放行一班次，如有危險不排除封路；台7線47公里巴陵至50公里大曼實施夜間預警性封路，封路時間為每日晚間6時至隔日上午7時。

一工處呼籲用路人，地震後山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路總局省道即時路況系統及收聽路況廣播。

上月接連遭遇軒嵐諾、梅花颱風來襲降下豪大雨，後又因受池上地震前震及主震影響，而台7線北橫公路49.8公里大曼路段為地質敏感脆弱路段，造成部分坍方情形。圖／一工處提供
上月接連遭遇軒嵐諾、梅花颱風來襲降下豪大雨，後又因受池上地震前震及主震影響，而台7線北橫公路49.8公里大曼路段為地質敏感脆弱路段，造成部分坍方情形。圖／一工處提供

地震 北橫

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