快訊

還原環南市場之亂 鍾小平指控讓陳時中、黃珊珊中箭

國門要開啦！ 買機票旅遊血拚 刷對卡賺6%回饋

聽新聞
test
0:00 / 0:00

走省道避國道壅塞 王國材：可以帶著好心情出去走一走

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
王國材（中）赴高公局北區交控中心，關心國慶日連續假期國道交通路況。圖／高公局提供
王國材（中）赴高公局北區交控中心，關心國慶日連續假期國道交通路況。圖／高公局提供

今天是國慶連假首日，上午交通部長王國材親赴交通部高公局北區交控中心關心國慶日連續假期國道交通路況，高公局長趙興華、路政司長林福山陪同，慰勉執勤作業同仁辛勞。王國材說，國人可以帶著好心情出去走一走。

王國材表示，今天上午9時，國道除新竹、三鶯、彰化路段有車多壅塞情形，其餘路段大致正常，建議民眾假期出遊時，多利用省道台1、台3及台61替代道路，避開國道壅塞路段，在省道沿途也能發掘許多景點。今明兩天北部山區及宜蘭地區有大雨特報，請民眾開車時小心駕駛，保持適當安全間距，並注意車前狀況，避免疲勞駕駛。

高速公路局預判今天上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段；建議西部國道南向用路人中午12時後出發；國5南向用路人下午5時後出發。

國道 王國材 交通部長 國慶 連假

延伸閱讀

小三通重開時機 王國材：陸委會與國安會決定

直飛捷克布拉格有望？ 王國材：已請華航研究中

小三通復航？ 王國材：觀光立場來看 所有都應該要開放

基隆捷運何時動工？ 王國材：明年第4季

相關新聞

不斷更新／連假首日國道壅塞 國1北向埔鹽系統7車連環撞 回堵2公里

國慶連假首日，西部越往南天氣越好，國道上午出現明顯車流，多處路段紫爆。尤其國1南向路段從桃園一路塞到新竹系統，長達50公里車陣，以機場系統到中壢、竹北-新竹段「紫爆」最塞、時速只有19公里；國1北向路段竹北-湖口服務區紫爆，時速只有16公里。

一張圖看懂雙十連假天氣 國慶日注意氣溫降幅

今天開始國慶連假，東北季風持續影響迎風面地區。中央氣象局發布豪雨特報，東北季風影響，易有短延時強降雨，今天宜蘭縣山區有局...

回響／國境將解封 旅遊業者瘋搶防疫講習課 王國材回應了

邊境將於13日解封，禁團令也將解除。本報昨獨家報導，根據觀光局出入境團客旅遊指引，導遊得受過防疫講習訓練才能帶團，導遊領...

暴雨襲花蓮 花64線瑞港公路單線通行 豐濱花51線雙向中斷

花蓮縣持續下豪大雨，瑞穗鄉奇美村民聯外道路花64線瑞港公路7.5公里土石坍方，一度交通中斷，經出動重型機具清除，今天上午恢復單線通車，讓村民可接駁到外地洗腎；另花51線通往八里灣部落道路落石造成雙向交通中斷，豐濱鄉公所正在搶修，建議非必要勿上山。

台7線北橫公路邊坡保護工程 12日起實施交管至年底

9月接連遭遇軒嵐諾、梅花颱風來襲降下豪大雨，後又因受池上地震前震及主震影響，而台7線北橫公路49.8公里大曼路段為地質敏...

走省道避國道壅塞 王國材：可以帶著好心情出去走一走

今天是國慶連假首日，上午交通部長王國材親赴交通部高公局北區交控中心關心國慶日連續假期國道交通路況，高公局長趙興華、路政司...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。