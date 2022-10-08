走省道避國道壅塞 王國材：可以帶著好心情出去走一走

今天是國慶連假首日，上午交通部長王國材親赴交通部高公局北區交控中心關心國慶日連續假期國道交通路況，高公局長趙興華、路政司長林福山陪同，慰勉執勤作業同仁辛勞。王國材說，國人可以帶著好心情出去走一走。

王國材表示，今天上午9時，國道除新竹、三鶯、彰化路段有車多壅塞情形，其餘路段大致正常，建議民眾假期出遊時，多利用省道台1、台3及台61替代道路，避開國道壅塞路段，在省道沿途也能發掘許多景點。今明兩天北部山區及宜蘭地區有大雨特報，請民眾開車時小心駕駛，保持適當安全間距，並注意車前狀況，避免疲勞駕駛。

高速公路局預判今天上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段；建議西部國道南向用路人中午12時後出發；國5南向用路人下午5時後出發。