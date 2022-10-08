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路況紅色警示！國道中部南下路段很塞 碰撞事故不斷

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
國1中山高彰化系統到彰化交流道間南下路段，今天上午湧現大量車流，車子走走停停，車速約在40公里左右。記者劉明岩／攝影
國1中山高彰化系統到彰化交流道間南下路段，今天上午湧現大量車流，車子走走停停，車速約在40公里左右。記者劉明岩／攝影

秋高氣爽，國慶3天連假首日，國道中部南下路段今天一大早就出現車多情況，車速維持在40公里左右，走走停停，其中，國1彰化系統到員林交流道間，塞得比較嚴重，碰撞事故也多，執勤員警說，一個早上就已處理 10多件事故，後續還有多件要處理，忙得不可開交。

國道公路警察局第七大隊表示，今天是連假首日，因天氣涼爽，出遊民眾很多，造成國道車流多，7大隊所轄國3路段，一大早約7、8點左右，從國1的車流，從彰化系統上國3往南，湧現的車流，從約9點左右，陸續造成國3和美到彰化系統、快官到霧峰、草屯到名間等路段，均出現塞車情形，車速約到30到40公里，並發生2、3件車禍事故，主要是從匝道進入時發生。

國道公路警察大隊第三大隊指出，國1從彰化系統到彰化交流道間南下路段，今天上午約8時左右，即出現車多，約10點左右，再延伸彰化系統到埔鹽系統、員林交流道，也陸續出現紅色警示，車速約在40公里左右，走走停停。更因駕駛人未保持行車距離，所轄路段上午就已造成10多件碰撞事故，後續還有10多件要處理。

警方預期到中午前，路況會逐漸紓解，但警方呼籲駕駛人，要隨時注意路況資訊，必要時要改道，同時保持行車距離。

國1中山高彰化系統到彰化交流道間南下路段，今天上午湧現大量車流，車子走走停停，車速約在40公里左右。記者劉明岩／攝影
國1中山高彰化系統到彰化交流道間南下路段，今天上午湧現大量車流，車子走走停停，車速約在40公里左右。記者劉明岩／攝影
國1中山高彰化系統到彰化交流道間南下路段，今天上午湧現大量車流，車子走走停停，車速約在40公里左右。記者劉明岩／攝影
國1中山高彰化系統到彰化交流道間南下路段，今天上午湧現大量車流，車子走走停停，車速約在40公里左右。記者劉明岩／攝影
國1中山高彰化系統到彰化交流道間南下路段，今天上午湧現大量車流，車子走走停停，車速約在40公里左右。記者劉明岩／攝影
國1中山高彰化系統到彰化交流道間南下路段，今天上午湧現大量車流，車子走走停停，車速約在40公里左右。記者劉明岩／攝影

彰化 國道 國慶 連假

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