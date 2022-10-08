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影／國慶連假首日爆出遊潮 墾丁、小琉球旅宿都開紅盤

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
前往屏東小琉球的東港車琉碼頭一早就出現大排長龍景象，預估登島突破萬人次。圖／陳博正提供
前往屏東小琉球的東港車琉碼頭一早就出現大排長龍景象，預估登島突破萬人次。圖／陳博正提供

國慶3天連假首日，屏東熱門旅遊地墾丁小琉球連假前兩天訂房率都開出紅盤，前往小琉球的東港車琉碼頭一早就大排長龍，預估登島突破萬人次；往返屏東墾丁和台東必經的台1線枋寮水底寮南下段，今天上午7時起湧現每小時逾2000輛車流，警方今天上午8時7分起實施南下調撥車道措施，屏鵝公路「種樹百里」工區因暫停施工並恢復2個車道，加上警方祭出燈控等紓導措施，車流尚稱順暢，但回填路也讓用路人飽嚐顛簸之苦。

據東琉線交通船業者統計，今天一早東琉碼頭就湧入遊客，候船碼頭遊客大排長龍，5家民營和1家公營船公司將會機動增開班次疏運人潮，重現大假日的榮景；小琉球陳姓民宿業者說，國慶連假前兩天島上民宿已一房難求，今天是晴空萬里的好天氣，預估單日往返遊客變多，今天可望達破萬人的登島水準。

屏東警方表示，南下墾丁和台東的屏鵝公路台1線枋寮鄉水底寮段，今天上午7時起出現「早鳥」車潮，每小時逾2000輛次大量，警方於8時7分實施南下調撥車道措施，因為車潮持續，預定下午才撤除調撥措施；屏鵝公路「種樹百里」多處工區因在連假期間暫時停工並恢復2個車道，加上警方祭出替代道路、燈控等多項交通紓導措施，車流尚稱順暢；預定明、後天下午1時會出現北返車潮，請民眾盡量避開塞車地雷時段。

往返屏東墾丁和台東必經的台1線枋寮水底寮南下段，今天上午7時起湧現每小時逾2000輛車流，警方今天上午8時7分起實施南下調撥車道措施。記者潘欣中／翻攝
往返屏東墾丁和台東必經的台1線枋寮水底寮南下段，今天上午7時起湧現每小時逾2000輛車流，警方今天上午8時7分起實施南下調撥車道措施。記者潘欣中／翻攝
前往屏東小琉球的東港車琉碼頭一早就出現大排長龍景象，預估登島突破萬人次。圖／陳博正提供
前往屏東小琉球的東港車琉碼頭一早就出現大排長龍景象，預估登島突破萬人次。圖／陳博正提供

小琉球 連假 國慶 墾丁

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