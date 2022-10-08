快訊

護晶片！彭博：美國兵推台海開戰 最壞情況將協助撤離台灣工程師

高雄又傳虐童！疑遭灌70度高溫奶 1歲女童燙成香腸嘴

海象差！業者仍帶5人花蓮海邊玩SUP 浪大回不了岸邊...幸運全獲救

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國慶連假首日！國1大灣、仁德及國3關廟交流道湧現車潮

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市交通局在大台南智慧交通中心掌控國慶連假車流狀況。圖／交通局提供
台南市交通局在大台南智慧交通中心掌控國慶連假車流狀況。圖／交通局提供

雙十連假期間台南迎接大量觀光人潮，交通局表示，今天首日國道1號仁德到大灣車多，大灣與仁德交流道週邊道路及市區往返交流道如復興路、小東路、中山路到東門路二段，及關廟國3交流道台19甲線均出現較多車流情形，以國道3號關廟交流道車流量較大，交通局已調整台86與台19甲路口時制，配合歸仁分局警力迅速疏導車流

交通局表示針對主要觀光景點、各交流道周邊與聯外道路加強壅塞監控，警察局也安排警力協助維持全市重要路段車流秩序，雙十連假首日台南地區車流順暢，未出現交通壅塞情況。

交通局長王銘德說，交通局於大台南智慧交通中心利用CMS、台南即時交通資訊網將即時的交通資訊發送給用路人參考，避開壅塞路段，並與警察局、交通大隊保持密切聯繫，因應各道路車流狀況即時調整號誌控制、及引導替代道路，維持道路車流順暢及交通秩序。

市區車流在中午開始增加，交通局啟用動態號誌系統，依壅塞情形自動調整中西區主要路口號誌秒數，維持整體路況不致壅塞。智慧交通中心亦加強交流道聯外道路車流狀況，並與警察局、高速公路局保持密切聯繫，適時依據週邊壅塞程度調整匝道儀控秒數及平面道路號誌，市區道路及觀光景點周邊路況大致順暢。

本周連假台南市區有多場活動，交通局除持續監控道路交通狀況，也提醒，出門前欲了解即時交通路況，可多利用道路資訊可變標誌（CMS）、警廣、台南市即時交通資訊網、下載台南好停App、大台南公車App、T-bike台南公共自行車App。提醒連假人車多，行經路口車輛慢看停、禮讓行人優先行。

連假 國道

延伸閱讀

不斷更新／國慶連假首日國道一早多路段紫爆 國5南下回堵3公里

國慶連假國三西濱北上匝道封閉 比秋節連假減少8小時

國慶連假首日 國道南下路段湧現車潮

秋風起候鳥季報到！國慶連假來嘉看焰火、濱海濕地賞鳥紓壓

相關新聞

不斷更新／國慶連假首日國道一早多路段紫爆 國5南下回堵3公里

今天為國慶日連續假期第1天，高速公路局說，今天0-5時交通量為7.8百萬車公里，為年平均平日3.5百萬車公里的2.2倍；目前全國道路況皆大致正常，截至上午8時，交通量為20.2百萬車公里。預估今天交通量為115百萬車公里。

一張圖看懂雙十連假天氣 國慶日注意氣溫降幅

今天開始國慶連假，東北季風持續影響迎風面地區。中央氣象局發布豪雨特報，東北季風影響，易有短延時強降雨，今天宜蘭縣山區有局...

舊蘇花公路上午7時搶通 出遊留意3大類省道避免塞車

受東北季風及對流發展旺盛影響，公路總局昨天下午封閉舊蘇花路廊台9丁線武塔至漢本及和中至和仁路段，今日清晨雨勢趨緩，公路總...

麵包店起家的牛樂園...他努力7年 今風光升格休閒農場

雲林崙背鄉千巧谷牛樂園是當地酪農區首座觀光牧場，今取得休閒農場許可登記證，正式升格為縣內第9座休閒農場，縣府農業處表示，...

國慶連假首日 國道南下路段湧現車潮

今天為國慶日連續假期首日，國道一早出現南向車潮，國1中壢到楊梅南向路段、國3三鶯到鶯歌系統南向路段紫爆。用路人可規劃避開...

國慶連假首日！國1大灣、仁德及國3關廟交流道湧現車潮

雙十連假期間台南迎接大量觀光人潮，交通局表示，今天首日國道1號仁德到大灣車多，大灣與仁德交流道週邊道路及市區往返交流道如...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。