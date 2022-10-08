國慶連假首日！國1大灣、仁德及國3關廟交流道湧現車潮

雙十連假期間台南迎接大量觀光人潮，交通局表示，今天首日國道1號仁德到大灣車多，大灣與仁德交流道週邊道路及市區往返交流道如復興路、小東路、中山路到東門路二段，及關廟國3交流道台19甲線均出現較多車流情形，以國道3號關廟交流道車流量較大，交通局已調整台86與台19甲路口時制，配合歸仁分局警力迅速疏導車流

交通局表示針對主要觀光景點、各交流道周邊與聯外道路加強壅塞監控，警察局也安排警力協助維持全市重要路段車流秩序，雙十連假首日台南地區車流順暢，未出現交通壅塞情況。

交通局長王銘德說，交通局於大台南智慧交通中心利用CMS、台南即時交通資訊網將即時的交通資訊發送給用路人參考，避開壅塞路段，並與警察局、交通大隊保持密切聯繫，因應各道路車流狀況即時調整號誌控制、及引導替代道路，維持道路車流順暢及交通秩序。

市區車流在中午開始增加，交通局啟用動態號誌系統，依壅塞情形自動調整中西區主要路口號誌秒數，維持整體路況不致壅塞。智慧交通中心亦加強交流道聯外道路車流狀況，並與警察局、高速公路局保持密切聯繫，適時依據週邊壅塞程度調整匝道儀控秒數及平面道路號誌，市區道路及觀光景點周邊路況大致順暢。

本周連假台南市區有多場活動，交通局除持續監控道路交通狀況，也提醒，出門前欲了解即時交通路況，可多利用道路資訊可變標誌（CMS）、警廣、台南市即時交通資訊網、下載台南好停App、大台南公車App、T-bike台南公共自行車App。提醒連假人車多，行經路口車輛慢看停、禮讓行人優先行。