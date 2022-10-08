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讓在地小店創造與串連動人故事「小店永豐計畫」啟動

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
永豐基金會以「青世代」和「小店」為核心，預計將扶植10家「幫助人的小店」。圖／永豐基金會提供
永豐基金會以「青世代」和「小店」為核心，預計將扶植10家「幫助人的小店」。圖／永豐基金會提供

在繁忙的社會中，台灣各角落還是有許多默默努力的小店，需要大家的支持與關注，更能創造動人的故事。永豐基金會日前舉辦「小店永豐計畫」啟動茶會，希望透過金融的力量建立平台，連結更多好事，協助小店們的多樣計畫，為社會注入更多正能量，永豐基金會希望與小店，一起努力為地方創造新價值。

永豐基金會董事成員，包括永豐金控董事長陳思寬、永豐金控總經理朱士廷等，還有不同專業領域的董事，如台大彭立沛教授、東吳大學劉維公副教授、18度C巧克力工房董事長茆師傅、小樂沐創辦人陳嵐舒、Vogue總編輯孫怡等，眾人同心協力，希望能一起為台灣做些有意義、有價值的事情。

集結眾人之力　共創永續永豐

陳思寬董事長表示，成立永豐基金會，最希望創建一個平台與機制，「讓大家幫助大家」，基金會董事湯曼琪也分享「小店永豐計畫」，希望鎖定地方小店做為支持的對象，也代表永豐基金會長期對青壯世代的關切，「小店是地方串接點，也是世代串接點，更是地方生意盎然的關鍵力量」，永豐基金會希望透過資助計畫，扶植台灣的在地小店，為社會議題帶來正向改變，一起共創永續永豐的美好生活。

茶會上，也邀請多家典範小店出席，並且分享在地方所帶來的各種計畫與改變，讓小店成為推動地方改變的小核心，而永豐基金會成為背後的一個助力，串接起平台，讓更多信念被看到，進而對台灣社會帶來翻轉與正向力量。

以小店為支點　串起善的循環

來自新北的「坪感覺」，帶著包種茶馬卡龍出席，背後則是象徵坪林的台灣茶，從產業走向生態，將坪林水源保護區被限制發展而保留下來的地貌，轉為資產，帶更多人看到茶鄉坪林之美，也與在地茶葉建構出綠色經濟模式，坪感覺創辦人阿德指出，「希望看到更多年輕人回鄉，讓地方美好故事得以傳承」。

位於桃園大溪的「物產小舖」、「在一起地域循環設計」，帶來與在地職人品牌共同製作的「溪啤野蜂蜜能量麥汁」、「蜂蜜米蛋糕」，並分享永續「歸蜜‧好料」循環經濟計畫。創辦人榮漢以「加一點」的巧思，讓地方與產業相互產生關係，如大溪工廠的廢棄物豆渣、木屑，製作成農田肥料，也鼓勵在地農民採用友善環境的農法，讓作物收購價「加一點」，也為了讓農民收入「加一點」，利用畸零地放置蜂箱，養蜂造蜜，並將蜂蜜研發成周邊產品，讓附加價值「加一點」，成為「小店透過創意做成很多大事情」的典範。

在基隆，有一群青年、小店與藝術人共同串連下，打造出「星濱山永晝海濱美術館」，重現港町生活聚落風情，把老屋變成工作室，更開發各式代表漁港的文創商品，創辦人書豪認為，「只要有更多和我們一樣的人，抱持同樣的態度生活在漁港，那就是台灣220座漁港的未來。」

集結善意與資源　永豐串連讓地方有自己的力量

位於南投埔里「18度Ｃ巧克力工房」，以「看到哪裡有需要，就去協助」為理念，長期在地方耕耘與翻轉，使用在地食材與在地農民互動，創造出多款甜點、巧克力，還把每年30%盈餘，用來幫助弱勢學童就學、訓練青少年擁有一技之長，為當地的下一代打造各式培力計畫，樹立「自立而後利人」的典範。茆師傅希望「18度Ｃ巧克力工房」做的不只是串連，還把愛與力量傳出去。

台灣各地，還有很多小店有著動人的信念，而永豐基金會希望給予支持，讓小店創造更多故事。「小店永豐計畫」是永豐基金會對台灣各地小店的資助計畫，即日起開放各界報名提案，預計將扶植10家「幫助人的地方小店」。希望能夠以小店作為支點，集結各方善意和專業資源，串連為土地打造風景的人，讓地方擁有自己的力量，從看見到實現，共創永續永豐的美好生活。

更多詳情請上永豐基金會平台：https://www.sinopacfoundation.org.tw/sinopac_found/index

永豐基金會啟動「小店永豐計畫」，搭建平台串連眾人的專業和心意，和地方小店共創永豐。圖／永豐基金會提供
永豐基金會啟動「小店永豐計畫」，搭建平台串連眾人的專業和心意，和地方小店共創永豐。圖／永豐基金會提供
典範小店「物產小舖」運用「加一點」的巧思，打造永續「歸蜜‧好料」循環經濟計畫。圖／永豐基金會提供
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典範小店「18度Ｃ巧克力工房」不只串連，還把愛與力量傳給下一代。圖／永豐基金會提供
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典範小店「坪感覺」為在地茶業建構綠色經濟模式。圖／永豐基金會提供
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典範小店「星濱山永晝海濱美術館」帶領年輕人「把喜歡的事變成我的生活」。圖／永豐基金會提供
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