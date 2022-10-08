一張圖看懂雙十連假天氣 國慶日注意氣溫降幅

今天開始國慶連假，東北季風持續影響迎風面地區。中央氣象局發布豪雨特報，東北季風影響，易有短延時強降雨，今天宜蘭縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，花蓮縣山區及宜蘭縣地區有局部豪雨或大豪雨，花蓮縣及台東縣有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、大台北山區及綠島、蘭嶼有局部大雨發生的機率。

連日降雨，注意坍方、落石及溪水暴漲；低窪地區請慎防淹水。超大豪雨地區：宜蘭縣山區。大豪雨地區：花蓮縣山區、宜蘭縣地區。

天氣風險公司天氣分析師柯聿寧說，今天東半部仍有很多水氣移入，地面維持東北季風的環境，清晨時段降雨較強的區域往花蓮、台東移動，仍有短時較強的降雨出現，宜蘭的雨勢相對減緩許多。

他說，今天東半部普遍還是有短時雨勢較強、累積雨量多的降雨機會，西半部地區相對仍穩定、日夜溫差大。比較特殊的是，昨天南部山區、內陸平地有旺盛的午後對流發展，也帶來短延時強降雨，預估今天仍有午後雷陣雨的機率。

他表示，明天上半天東北季風將稍減弱，西半部、北部白天溫度略上升，但天氣型態仍沒有變動太多。

柯聿寧說，目前在西伯利亞再度有冷空氣正在醞釀，逐漸往東南方移動，預計台灣明天下半天開始受到影響，東北季風將再度增強。明天晚間到下周一國慶日上半天，受這波冷空氣前方的水氣影響，迎風面的北部、東北部仍有降雨，低溫則降至20-22度左右。

他表示，這次東北季風的上游的風向是西北風，帶來大陸上性質較乾的空氣，也帶來一部份境外汙染物，國慶日下半天到下周二迎風面的降雨較少，整體天氣較穩定，但早晚的溫度降幅大。尤其是西半部雲量較少的空曠地區或低地，輻射冷卻作用下低溫還有機會再下探2-3度。這兩天的風力也會明顯的增強，沿海或空曠地區也要留意強陣風。

柯聿寧說，下周三到周四東方的水氣再度增多，東半部受影響降雨再度增多，預估以較長時間的降雨為主，但目前仍然有部分模式預報出局部較大的降雨。短期內非必要勿前往東北部山區、宜花沿岸、河川流域等區域，累積雨量過多容易有土石滑落等較危險的狀況發生。

初步展望下周後期的天氣，柯聿寧說，主要變化為南海到菲律賓東方洋面有熱帶系統發展趨勢，使得台灣附近未來仍然大致是東北季風的環境。