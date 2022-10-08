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麵包店起家的牛樂園...他努力7年 今風光升格休閒農場
雲林崙背鄉千巧谷牛樂園是當地酪農區首座觀光牧場，今取得休閒農場許可登記證，正式升格為縣內第9座休閒農場，縣府農業處表示，未來透過農業體驗、寓教於樂方式，讓民眾有多重農業互動管道可選擇，也開創農業經營方式，翻轉地方產業。
千巧谷牛樂園從麵包店起家，因當地酪農區無一處觀光牧場，業者黃吉雄遂購置1.2公頃土地建造，且在園內養乳牛，打造景觀生態漁池，讓民眾在採買乳製品，享用餐廳美食之餘，還能跟牛互動，而在疫情爆發後，他也堅持不裁員，與員工開著麵包車販售產品維持生計。
歷經7年轉型，樂園順利取得休閒農場許可登記證，副縣長謝淑亞、崙背鄉長李泓儀及多位地方人士均出席揭牌儀式。謝淑亞感謝業者長期投入地方產業創新經營，讓民眾看到農業六級化經營樣貌，了解農業如何與休閒體驗結合，是座名符其實的知識型體驗場域。
謝淑亞說，雲林是台灣農業大縣，具天然獨厚的農業資源，同時也是發展觀光遊憩的好所在，休閒農業不同一般戶外郊遊的走馬看花，更要藉由眼看、手作、口嚐及耳聽等沉浸式體驗，親身實際感受農業的生命力，期待透過樂園升級帶來加乘效益，帶動地方農產業經濟發展。
農業處副處長蔡耿宇表示，雲林縣目前有仁愛休閒農場、鹽讚休閒農場、巴登大莊園休閒農場、九九莊園休閒農場、嵙角休閒農場、雲科生態休閒農場、石壁休閒農場、晁陽綠能休閒農場及千巧谷牛樂園休閒農場等9家休閒農場，後續公部門藉各級產官學合力，推升雲林成為台灣中南部好𨑨迌的旅遊選擇。
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