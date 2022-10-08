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舊蘇花公路上午7時搶通 出遊留意3大類省道避免塞車

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
蘇花路廊台9丁線（舊蘇花公路）部分路段因土石泥流沖刷，昨天下午封閉部分路段，今天上午搶通。圖／南澳工務段提供
蘇花路廊台9丁線（舊蘇花公路）部分路段因土石泥流沖刷，昨天下午封閉部分路段，今天上午搶通。圖／南澳工務段提供

受東北季風及對流發展旺盛影響，公路總局昨天下午封閉舊蘇花路廊台9丁線武塔至漢本及和中至和仁路段，今日清晨雨勢趨緩，公路總局第四區養護工程處南澳工務段即進行巡查並調派預先進駐的搶災機具積極搶災清理，沿線有多處土石流及零星落石，已於今天上午7時已搶通解除封閉開放通行。

公路總局預估今天將湧現返鄉及出遊車潮，省道易壅塞路段包含銜接國道之快速公路，包括北部台65線接國3土城交流道及台64線接國3中和交流道、中部台74線台中環線接國3、南部台86線接國1仁德系統及歸仁交流道、台18線接國3中埔交流道；主要城際道路，包括台61線鳳鼻~香山、竹南及中彰大橋改建、台1線水底寮~楓港、台9線蘇花路廊、台9線南迴公路；觀光景點周邊道路，包括北部台2線關渡~淡水、台2線萬里~大武崙、台3線大溪，東部台9線礁溪也會出現車多情形。

公路總局說，昨日省道部分路段有壅塞情形，包含北部台2線竹圍至紅樹林、台64線中和銜接國3、台65線土城銜接國3，中部台74線快官至烏日，南部台88線五甲到大寮。

為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路總局已協調客運業者視人潮機動增班，昨天西部國道客運共計行駛7210班次，疏運13萬3272人，疏運人數較110年同期增加7.8%；東部國道客運路線共計行駛1595班次，疏運2萬7674人，疏運人數較110年同期增加10.2%。

國道客運 蘇花路廊 南澳

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