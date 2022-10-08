影／茶界LV 福壽山農場澄清：長春茶自產自銷無委外

福壽山農場產長春茶有茶界LV之稱，南部有茶行打著店內是該農場長春茶的直營店，對此，福壽山農場鄭重澄清，農場所生產的高山烏龍茶，供不應求，未授權外面茶行販售，多年來自產自銷。

福壽山農場表示，長春茶每次開賣都供不應求，當然就不會授權外面的茶行直營販售，而且福壽長春茶每罐都有防偽標籤及產銷履歷驗證標章，多年來維持自產自銷方式，或僅在退輔會所屬機構及農場官方線上商城販售。

福壽山農場指出，福壽長春茶每次在網路上開賣，往往在半小時內就銷售一空，近日有報導指出，有不肖業者走私茶品以魚目混珠手法「洗產地」，進行違法行為，傷害台灣茶葉市場。