國慶焰火在嘉 逾千架無人機群飛2場夜光秀一次看個夠

國慶焰火後天晚間在嘉義縣故宮南院園區外台糖地施放，除逾2萬顆中高空焰火彈璀璨升空一大亮點，無人機群飛秀更是一大看點，蔡英文總統宣布嘉縣成立無人機國家隊，「亞洲無人機AI創新應用研發中心」揭牌後，擔綱演出的台灣希望創新公司團隊，將出動1100架無人機，共展演2場共30分鐘表演。

國慶逢故宮院慶，無人機群飛國慶日晚間6點半到7點半，在故宮南院至善湖，先出動500架搭配水舞光雕演出，無人機演出15分，演出地點在至善湖上空，除「翠玉白菜2.0」，「掐絲琺瑯番蓮紋瓶」、「天燈」、「玉龍紋盤「、王羲之書法作品「平安」，巨大幅國旗、還有「毛公鼎」、「天球瓶」等國寶圖形。

晚間8點，搭配重頭戲焰火施放，台灣希望創新公司團隊受縣府委託，出動600架無人機，展演國慶主題圖形：「守土衛國」、「台灣」、「世界」、「阿里山」，國機國造的「勇鷹號」戰機、「騰雲號」無人機，亞創研發中心，農工大縣及「嘉義優鮮」識別標誌、「極光」哈蜜瓜等，表演時間15分鐘。

2015年英特爾首次在CES消費電子展表演百架無人機群飛，開啟無人機燈光秀市場，之後無人機數量年年增加，台灣無人機群飛史，從2018年「南科AI_Robot自造基地共創型自造亮點專案計畫」開始，南臺科大電子系教授李志清領軍新創團隊研發。