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宜蘭南北幹道全塞 國5南下入口回堵 蘇花改車陣近3公里
今天是國慶日連續假期第一天，一早就湧現南下車潮，宜蘭縣南北主要幹道的交通全塞。目前國3往宜蘭的國5方向回堵3公里、前往花蓮的蘇花改也回堵近3公里，儘管今天雨勢仍大，澆不息民眾出遊的興緻。
高公局預估，國5今天南下車流量會到4萬多車次，目前從國3（汐止）往國5南方向及國3（木柵）往國5方向都已經出現回堵，車流長約3公里；至於宜蘭往花蓮的蘇花路況，清晨點多就開始車多。
蘇花改蘇澳端南下車潮自清晨6時起開始車多，車流停等尾端於蘇澳軍人公墓一帶將近3公里， 蘇澳警分局已加派警力及義交人員在蘇花改沿線重要路段加強交通疏導管制。
警方提醒用路人，連假的蘇花路廊（蘇澳至崇德段）21公噸以上大貨車禁止通行時段10月8日5至17時、10月9日7至13時及10月10日12至18時，請駕駛人注意各項管制措施及通行時段，以免違規受罰；近期連日降雨不斷，容易發生土石坍方或路樹倒塌，用路人非必要請避免行駛山區道路，以免危險。
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