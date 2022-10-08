東北季風發威雨彈襲6縣市 宜蘭縣超大豪雨、花蓮大豪雨

中央氣象局發布豪雨特報，東北季風影響，易有短延時強降雨，今天宜蘭縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，花蓮縣山區及宜蘭縣地區有局部豪雨或大豪雨，花蓮縣及台東縣有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、大台北山區及綠島、蘭嶼有局部大雨發生的機率，連日降雨，注意坍方、落石及溪水暴漲；低窪地區慎防淹水。

超大豪雨：宜蘭縣山區。 大豪雨：宜蘭縣、花蓮縣山區。 豪雨：花蓮縣、台東縣。 大雨：基隆北海岸、台北市山區、新北市山區、蘭嶼綠島。

氣象局說，今天東北季風影響且水氣仍多，宜蘭、花蓮及大台北雨勢較持續，其中宜蘭地區有局部豪雨以上等級發生的機率，基隆北海岸、花蓮地區及大台北山區亦有局部大雨或豪雨發生的機率。

而桃園及台東地區亦有局部短暫雨，新竹以南則維持多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率；溫度方面，桃園以北、宜花天氣稍涼，高溫約25至29度，其他地方高溫仍有31至34度，至於各地低溫約23至25度。

明天持續受到東北季風影響，迎風面降雨明顯，水氣略減少，但東北部地區及新北市山區仍容易出現局部大雨；桃園及台東的降雨則相對局部、短暫，新竹以南為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。

下周一東北季風增強帶來乾涼的空氣並影響至下周五，北部及東北部氣溫稍降，低溫有機會來到20度左右，其他地方低溫也略降；桃園以北及東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫陣雨。