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雨炸土石泥流中斷舊蘇花公路部分路段 今搶通開放通行
東北季風降雨異常，宜蘭下起超大豪雨，雨勢尤其集中在靠近花蓮的宜蘭南澳鄉，造成蘇花路廊台9丁線（舊蘇花公路）部分路段因土石泥流沖刷，昨天下午起陸續封路。今天清晨雨勢趨緩，公路養護單位進行搶修，目前恢復通車。
宜蘭這兩天傾盆大雨，累計從前天到今天清晨4點的雨量最大值，南澳鄉為1070毫米。今天宜蘭仍有局部大豪雨或超大豪雨，今晚到明天的東北季風減弱，但東半部仍有局部雨勢。
受東北季風及對流發展旺盛影響，昨天下午封閉蘇花路廊台9丁線武塔至漢本，和中至和仁路段，沿線有多處土石流及零星落石。今天清晨由公路總局南澳工務段進行巡查並調派預先進駐的搶災機具積極搶災清理，7點多搶通解除封閉開放通行。
公路總局呼籲用路人，近期氣候不穩定，行駛山區公路請注意路況小心落石，並請多利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網（http://168.thb.gov.tw）及收聽警廣路況廣播，或手機下載「幸福公路APP」掌握路況。
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