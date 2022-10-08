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米奇與米妮巨型氣球進駐台南安平 國慶連假這些路交管

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南議會燈會活動昨晚啟燈，國慶連假周邊還有一系列的活動預計吸引相當多的民眾參與。記者吳淑玲／攝影
台南議會燈會活動昨晚啟燈，國慶連假周邊還有一系列的活動預計吸引相當多的民眾參與。記者吳淑玲／攝影

國慶連假今天開始，台南市交通局提醒市區有多個活動進行，部分路段將進行交通管制，另因應雙十節返鄉及觀光人潮及車潮出現，在國道、快速道路的雙十疏運措施外，也持續在大台南智慧交通中心全程監看本市重要路段交通狀況。

交通局說，國慶連假活動舉行，包括「2022浪人祭」在安平區洲安三街、世平五街、漁濱一街一帶，將自10月8日起進行交通管制。

目前最夯活動，在安平區運河路遊憩碼頭「米奇與好朋友CHILL遊台南」持續展出中，國慶日前米奇跟米妮的巨型氣球又進駐，預期吸引另一波人潮，提醒前往安平區的民眾，多利用民權路或永華路以避開交通管制路段。

另中西區有2場路外活動，有「2022議起愛相隨」、台灣燈會「孔雀花燈」移師議會燈會展出、今天登場的鞋業嘉年華等，將管制市議會東南榕大道。

海安路二段(中正路至民生路)中央軸帶舉行「台南市垃圾減量計畫」二手物市集，周邊道路如永華路、中華西路、海安路、中正路及民生路等，預計將吸引人、車匯集，請行經活動周邊道路的車輛減速慢行，避開擁擠路段，交通局也將持續監控道路交通狀況。

交通局長王銘德提醒民眾可先查詢活動路段及相關交通管制，預先規畫路線避開可能壅塞路段，經過活動路段請慢行、注意行車安全，想要參與活動的民眾則建議多使用大眾運輸系統，減少車位尋找的不便，而自行開車、騎車前來的民眾，請尋找鄰近合法停車空間，活動期間周邊道路將強力執行違規停車取締，以確保交通安全與順暢。

另國道1號進出市區的永康、大灣、仁德交流道等周邊平面道路如仁德中山路、永康中正北路、永康復興路，台86往國3關廟交流道與市區往返交流道如小東路、東門路，環線聯外道路往返北區、安南區如中華西路、中華北路等，預計也會出現大量車流，大台南智慧交通中心將配合車流狀況即時啟動交流道區域協控、市區往返交流道導引與舊城區路網動態號誌，並與警察局、交通大隊保持密切聯繫，即時因應各道路車流狀況調整號誌控制策略，以疏解車流。

台南市安平遊憩碼頭的米奇與他的好朋友展覽遊客超過55萬人次，巨型米奇和米妮的氣球在國慶日前進駐預計吸引另一波人潮。圖／台南市府提供
台南市安平遊憩碼頭的米奇與他的好朋友展覽遊客超過55萬人次，巨型米奇和米妮的氣球在國慶日前進駐預計吸引另一波人潮。圖／台南市府提供

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